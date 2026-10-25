Luján busca repetir la hazaña de 1991 ante Berazategui

Fútbol de Ascenso

Este domingo, el Lujanero va por un ascenso histórico a la Primera B y la memoria de los hinchas vuelve inevitablemente a una tarde inolvidable: el 15 de junio de 1991, cuando Luján derrotó 3 a 1 a Berazategui y logró subir de categoría por última vez.

Hoy, los dos equipos vuelven a encontrarse en una definición que puede marcar otra página dorada en la historia del club.

El camino hacia el recuerdo

Aquel equipo dirigido por Ricardo “El Mago” Della Vecchia había ganado la ida en el Campo Municipal de Deportes, con un golazo de tiro libre de Pedro Armando Nieva. En la revancha, en el estadio Norman Lee, el Lujanero volvió a imponerse: Nieva marcó dos tantos y José Luis Arce convirtió el restante para sellar un triunfo por 3 a 1 y un global de 4 a 1.

La campaña de la temporada 1990/91 quedó grabada a fuego. Luján disputó 42 partidos, ganó 22, empató 12 y perdió apenas ocho. Después de aquella conquista, jugó dos temporadas en la Primera B Metropolitana, hasta que descendió al finalizar el campeonato 1992/93.

La ilusión intacta

Ahora, más de tres décadas después, el destino vuelve a cruzar con Berazategui en una definición para el infarto. Con el recuerdo presente, el conjunto de la Banda buscará escribir un nuevo capítulo de gloria y regresar a la primera B que tanto anhela la gente del lujanero.

Foto: captura de video en YouTube.