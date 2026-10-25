Luján y Flandria volverán a enfrentarse en la Primera B

Fútbol zonal

El ascenso de Luján vuelve a poner en escena uno de los clásicos más esperados del fútbol de la zona. El Lujanero y Flandria compartirán nuevamente la Primera B Metropolitana y volverán a encontrarse en una competencia oficial después de varios años sin enfrentamientos.

Un historial que promete emociones

El último antecedente que quedó marcado en la memoria de los hinchas se produjo el 13 de noviembre de 2012, cuando ambos equipos se enfrentaron por la Copa Argentina en el estadio Carlos V de Jáuregui. Aquella tarde, el encuentro terminó 0 a 0 durante los 90 minutos y la clasificación se definió por penales.

La definición desde los doce pasos

En la serie, Flandria se impuso por 6 a 5 y avanzó de ronda, con el arquero Adrián Villa como una de las figuras clave tras atajar dos remates del conjunto lujanero.

Antes de aquel cruce, los equipos no se enfrentaban oficialmente desde 1998, lo que generó una gran expectativa en ambas parcialidades.

La vuelta de un clásico histórico

Ahora, con Luján de regreso en la Primera B Metropolitana, la historia volverá a escribir un nuevo capítulo de esta rivalidad futbolística de la ciudad y la región. Los hinchas de ambos equipos vivirán una gran fiesta al recuperar un clásico que lleva años esperando su regreso.