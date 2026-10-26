Ejecutan tareas de mejoramiento vial en el barrio Los Gallitos

Obras públicas en Luján

Con el propósito de optimizar la circulación y brindar mayor seguridad a los vecinos, la Municipalidad de Luján está desarrollando trabajos de mantenimiento en distintas arterias del barrio Los Gallitos.

Detalle de las obras viales en marcha

Las tareas se despliegan a lo largo de más de dos kilómetros, abarcando labores de limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de piedra partida.

Calles intervenidas en el sector

El operativo abarca los siguientes tramos:

Calle Montevideo entre Dorrego y P. Simone.

Calle Los 33 Orientales entre P. Simone y fin.

Calle Los 33 Orientales entre Falcón e Iribarne.

Calle Merlo entre Perito Moreno y Falcón.

Calle Merlo entre Iribarne y Roux.

Calle Roux entre Ex Ruta 5 y Sofía Piñeiro.

Calle Falcón entre Los 33 Orientales y Ex Ruta 5.

Calle Perito Moreno entre Los 33 Orientales y Merlo.

Calle P. Simone entre Ex Ruta 5 y Colectora.

Calle Dorrego entre Montevideo y Los 33 Orientales.

Impacto en la infraestructura local

Estas intervenciones forman parte de una iniciativa destinada a fortalecer la conectividad urbana en todo el partido.

Con estas acciones, se busca garantizar una circulación más segura para los habitantes de la zona, mejorando de manera sustancial la infraestructura cotidiana del barrio.