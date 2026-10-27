Presentaron una experiencia de participación juvenil en el Envión Ameghino

Juventud y comunidad en Luján

Trabajadores del Programa Envión del barrio Ameghino participaron el pasado mes de agosto del XIX Congreso Argentino de Salud Mental 2026, donde compartieron una valiosa experiencia de trabajo colectivo.

En este sentido, el licenciado en musicoterapia Santiago Bertoni, la licenciada en trabajo social Fernanda Rodríguez y el tallerista Manuel de la Plaza expusieron sobre el proceso articulado que llevaron adelante junto a los chicos del programa, el cual desembocó en la creación de la canción “Acá se rompe todo”.

El origen de un proyecto artístico

A partir de una frase espontánea surgida en el taller de música, se abrió un espacio fundamental para compartir vivencias, hablar sobre los vínculos y poner en palabras aquello que a veces cuesta expresar.

Arte y protagonismo juvenil

De esta manera, la canción se convirtió en una producción colectiva, construida sólidamente a partir de las voces y las vivencias de las y los adolescentes.

El resultado final reflejó una vivencia única que destaca el valor del trabajo en equipo, la creación artística y la escucha como caminos esenciales para promover la participación.

El alcance del Programa Envión en Luján

El Programa Envión funciona como un espacio clave de participación, promoción y ejercicio de derechos destinado a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 21 años que se encuentran en situación de vulnerabilidad social y educativa.

El proyecto local se estructura a través de:

Articulación comunitaria y barrial.

Talleres de expresión musical y artística.

Espacios de escucha activa y contención.

Dependiente de la Subsecretaría de Integración Comunitaria y Urbana de la Secretaría de Desarrollo Humano, el programa en Luján cuenta con cinco sedes estratégicas:

Ameghino Padre Varela Santa Elena San Fermín Open Door

De este modo, la iniciativa incluye a más de setecientos adolescentes y jóvenes que participan activamente de las propuestas en todo el distrito.