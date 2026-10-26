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Martes 27 de octubre de 2026

Cultura y comunidad en Luján

JoaquiArte modela: Llega la 2da edición a Pueblo Nuevo

Publicado: 26 de octubre de 2026

El próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 18 horas, la localidad de Pueblo Nuevo será escenario de una nueva edición de JoaquiArte Modela, una propuesta que te invita a disfrutar del arte, la música y el encuentro comunitario en el Anfiteatro Joaquín Cabrera, ubicado en Las Sophoras y Doctor Muñiz.

Una tarde a puro ritmo y color

Si te querés sumar a pasar una jornada distinta, sabé que vas a encontrar una variada propuesta para disfrutar en familia y con amigos. Entre las actividades previstas, la feria de artesanos te va a encantar para descubrir producciones locales.

Todo lo que vas a ver

Además, el evento contará con:

  • Food trucks con opciones gastronómicas riquísimas.
  • Show musical en vivo con la Banda Vemi Bashk.
  • El gran desfile de moda que marca el eje central de la jornada.
  • Muchas sorpresas más para toda la familia.

Con una propuesta que combina cultura, entretenimiento y participación comunitaria, el evento busca generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Promoviendo el talento local, la iniciativa apuesta fuerte por la creatividad y el disfrute al aire libre.

La invitación está abierta para compartir una tarde diferente, acompañar a los emprendedores y artistas, y vivir una verdadera fiesta en el corazón de Pueblo Nuevo.

JoaquiArte Modela en Pueblo Nuevo

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