JoaquiArte modela: Llega la 2da edición a Pueblo Nuevo
El próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 18 horas, la localidad de Pueblo Nuevo será escenario de una nueva edición de JoaquiArte Modela, una propuesta que te invita a disfrutar del arte, la música y el encuentro comunitario en el Anfiteatro Joaquín Cabrera, ubicado en Las Sophoras y Doctor Muñiz.
Una tarde a puro ritmo y color
Si te querés sumar a pasar una jornada distinta, sabé que vas a encontrar una variada propuesta para disfrutar en familia y con amigos. Entre las actividades previstas, la feria de artesanos te va a encantar para descubrir producciones locales.
Todo lo que vas a ver
Además, el evento contará con:
- Food trucks con opciones gastronómicas riquísimas.
- Show musical en vivo con la Banda Vemi Bashk.
- El gran desfile de moda que marca el eje central de la jornada.
- Muchas sorpresas más para toda la familia.
Con una propuesta que combina cultura, entretenimiento y participación comunitaria, el evento busca generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Promoviendo el talento local, la iniciativa apuesta fuerte por la creatividad y el disfrute al aire libre.
La invitación está abierta para compartir una tarde diferente, acompañar a los emprendedores y artistas, y vivir una verdadera fiesta en el corazón de Pueblo Nuevo.