JoaquiArte modela: Llega la 2da edición a Pueblo Nuevo

Cultura y comunidad en Luján

El próximo domingo 1 de noviembre a partir de las 18 horas, la localidad de Pueblo Nuevo será escenario de una nueva edición de JoaquiArte Modela, una propuesta que te invita a disfrutar del arte, la música y el encuentro comunitario en el Anfiteatro Joaquín Cabrera, ubicado en Las Sophoras y Doctor Muñiz.

Una tarde a puro ritmo y color

Si te querés sumar a pasar una jornada distinta, sabé que vas a encontrar una variada propuesta para disfrutar en familia y con amigos. Entre las actividades previstas, la feria de artesanos te va a encantar para descubrir producciones locales.

Todo lo que vas a ver

Además, el evento contará con:

Food trucks con opciones gastronómicas riquísimas.

Show musical en vivo con la Banda Vemi Bashk.

El gran desfile de moda que marca el eje central de la jornada.

que marca el eje central de la jornada. Muchas sorpresas más para toda la familia.

Con una propuesta que combina cultura, entretenimiento y participación comunitaria, el evento busca generar un espacio de encuentro para vecinos y visitantes. Promoviendo el talento local, la iniciativa apuesta fuerte por la creatividad y el disfrute al aire libre.

La invitación está abierta para compartir una tarde diferente, acompañar a los emprendedores y artistas, y vivir una verdadera fiesta en el corazón de Pueblo Nuevo.