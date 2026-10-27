El Municipio avanza con la construcción de nuevos playones multideportivos

Obras

Con el objetivo de mejorar el desarrollo de las actividades deportivas, el Municipio de Luján informó que avanza con la construcción de tres playones multideportivos de hormigón armado en distintos puntos de la ciudad.

En el caso de la E.P. N°9 de Open Door, se está construyendo un playón de 32 x 19 metros, con demarcaciones y nuevo equipamiento, en un espacio convenido con el Club Deportivo de Open Door, ubicado en las calles Córdoba y Tucumán. Se instalará equipamiento deportivo para vóley, fútbol y básquet, además de un nuevo alambrado, una vereda de acceso y un nuevo portón.

Por otra parte, en la E.E.S N° 18 del barrio San Cayetano, se realizará un playón multideportivo adaptado a las medidas del espacio disponible dentro del establecimiento, que es de 325 m2. En ese sentido, se colocará equipamiento deportivo para vóley, fútbol y básquet, y se instalará un portón corredizo, ya que el establecimiento no cuenta con un ingreso adecuado para la cantidad de estudiantes.

Por último, en la E.E.S. N°5 del barrio El Ceibo, también comenzó la obra del playón multideportivo de 32 x 19 metros dentro del establecimiento. Está prevista la colocación de equipamiento deportivo para vóley, fútbol y básquet, y de un nuevo alambrado y un nuevo portillo.

Con estas obras, el Municipio continúa mejorando las condiciones edilicias de las escuelas y brindando entornos más seguros y adecuados para toda la comunidad educativa.