Salud pública: refuezan las medidas de prevención contra el dengue en Luján

PREVENCIÓN SANITARIA

Ante el aumento de las lluvias registradas en las últimas semanas, la Comuna informó que continúa desarrollando acciones clave para mitigar la propagación del dengue en los distintos barrios de nuestra ciudad.

Las precipitaciones constantes generan posibles acumulaciones de agua en recipientes y charcos, que resultan criaderos ideales para el Aedes aegypti, el mosquito vector de la enfermedad. La medida más importante consiste en eliminar todos los objetos que junten líquido tanto dentro de las viviendas como en sus alrededores.

Acciones indispensables en los hogares

Para cuidar a tu familia y mantener los espacios seguros, fijate de cumplir con estas pautas cotidianas:

Descartar todos los recipientes en desuso que junten agua, tales como latas, botellas y neumáticos viejos.

Dar vuelta, tapar o resguardar baldes, palanganas y juguetes que queden a la intemperie.

Cepillar, limpiar y renovar diariamente el agua de los bebederos de mascotas.

Sustituir el agua de los floreros por arena o tierra húmeda.

Mantener los patios y los jardines correctamente desmalezados.

Destapar de forma periódica las canaletas y los desagües pluviales.

Mantener cerrados los tanques y grandes depósitos de reserva hídrica.

Protección personal y vacunación

Por otra parte, es fundamental evitar las picaduras mediante el uso frecuente de repelentes, tabletas y ropa clara de mangas largas. Ante la presencia de síntomas como fiebre elevada, dolores musculares o malestar general, acercate de inmediato al centro asistencial más próximo y evitá la automedicación.

Por último, recordá que para recibir la vacuna de manera totalmente gratuita, las personas de entre 15 y 59 años que no hayan transitado la enfermedad pueden presentarse en el Policlínico Municipal (ubicado en Las Heras 475), de lunes a viernes de 8:00 a 18:00, y los sábados de 9:00 a 12:00.