Avanza el recambio de luminarias de sodio a LED en barrios y localidades

OBRAS PÚBLICAS EN LUJÁN

En el marco del Plan de Alumbrado Público, la Comuna informó que continúa con el recambio de viejas luces de sodio por tecnología LED, una medida que contribuye a mejorar la seguridad vial y ciudadana, ya que optimiza la visibilidad en calles, avenidas y espacios públicos.

En este sentido, hasta el día de hoy son 46 los barrios del distrito que han conseguido el 100% de sus cuadras iluminadas por alta tecnología. Prestá atención porque, en los últimos tres meses, se cambiaron más de mil luces en distintos puntos del partido.

Barrios y localidades renovadas

Los trabajos de recambio se realizaron de manera sostenida en los siguientes sectores urbanos:

El Trébol: 122 luminarias (finalizado).

San Bernardo: 116 luminarias (finalizado).

Las Retamas: 14 luminarias (finalizado).

San Emilio: 68 luminarias (finalizado).

Lezica y Torrezuri: 70 luminarias (finalizado).

Luna: 97 luminarias (finalizado).

Constantini: 125 luminarias (en ejecución).

Sarmiento: 200 luminarias (finalizado).

Obras en el partido

Asimismo, las mejoras llegaron también a varias delegaciones del distrito con números significativos:

Pueblo Nuevo: 86 luminarias (finalizado).

Jáuregui: 74 luminarias (finalizado).

Torres: 132 luminarias (finalizado).

Recordá que este plan se ejecuta con el firme propósito de construir una ciudad más sustentable, incrementando la potencia lumínica y fortaleciendo la tranquilidad de los vecinos en cada cuadra.