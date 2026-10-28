Avanza el recambio de luminarias de sodio a LED en barrios y localidades
En el marco del Plan de Alumbrado Público, la Comuna informó que continúa con el recambio de viejas luces de sodio por tecnología LED, una medida que contribuye a mejorar la seguridad vial y ciudadana, ya que optimiza la visibilidad en calles, avenidas y espacios públicos.
En este sentido, hasta el día de hoy son 46 los barrios del distrito que han conseguido el 100% de sus cuadras iluminadas por alta tecnología. Prestá atención porque, en los últimos tres meses, se cambiaron más de mil luces en distintos puntos del partido.
Barrios y localidades renovadas
Los trabajos de recambio se realizaron de manera sostenida en los siguientes sectores urbanos:
- El Trébol: 122 luminarias (finalizado).
- San Bernardo: 116 luminarias (finalizado).
- Las Retamas: 14 luminarias (finalizado).
- San Emilio: 68 luminarias (finalizado).
- Lezica y Torrezuri: 70 luminarias (finalizado).
- Luna: 97 luminarias (finalizado).
- Constantini: 125 luminarias (en ejecución).
- Sarmiento: 200 luminarias (finalizado).
Obras en el partido
Asimismo, las mejoras llegaron también a varias delegaciones del distrito con números significativos:
- Pueblo Nuevo: 86 luminarias (finalizado).
- Jáuregui: 74 luminarias (finalizado).
- Torres: 132 luminarias (finalizado).
Recordá que este plan se ejecuta con el firme propósito de construir una ciudad más sustentable, incrementando la potencia lumínica y fortaleciendo la tranquilidad de los vecinos en cada cuadra.