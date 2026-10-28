El Municipio gestionó la firma de 50 escrituras de viviendas en Luján

Derecho a la propiedad

La Municipalidad informó que el Intendente Leonardo Boto encabezó este martes un nuevo acto en el cual más familias lujanenses realizaron la firma de las escrituras de sus viviendas.

La actividad se realizó en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos, donde se firmaron 50 escrituras en el marco de la Ley Provincial N.º 10.830, gestionadas a través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y contó con la participación de la escribana directora María de los Ángeles Villanueva.

Del total de escrituras firmadas, siete corresponden al Programa Familia Propietaria y benefician a vecinos y vecinas del barrio Villa del Parque.

Participaron también del acto administrativo el Secretario de Obras e Infraestructura Abel Rausch; el Director de Tierras Lucas Mirabelli, y el Subdirector de Regularización Dominial, David Luque.

La firma de escrituras representa un paso administrativo fundamental para que las familias puedan contar con la documentación que acredite legalmente la propiedad de sus viviendas, fortaleciendo la seguridad jurídica y brindando mayor tranquilidad respecto de su patrimonio.