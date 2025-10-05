Pasos que cuentan una historia

AHORA

Publicado el sábado 4 de octubre de 2025

Peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján.

Desde la madrugada, miles de peregrinos comenzaron a llegar a Luján con fe y esperanza..

Tpartir del mediodía, la ciudad se colmó de jóvenes y familias que caminan rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A medida que pasan las horas el encuentro de la Virgen y la gente multiplica por 10 el ingreso a Luján.

La Peregrinación Juvenil 2025 se vive como el encuentro de fe más grande del país.

