Pasos que cuentan una historia

Peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján.



Publicado el sábado 4 de octubre de 2025

Desde la madrugada, miles de peregrinos comenzaron a llegar a Luján con fe y esperanza..

Tpartir del mediodía, la ciudad se colmó de jóvenes y familias que caminan rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

A medida que pasan las horas el encuentro de la Virgen y la gente multiplica por 10 el ingreso a Luján.

La Peregrinación Juvenil 2025 se vive como el encuentro de fe más grande del país.

