Pasos que cuentan una historia
Peregrinación al Santuario de la Virgen de Luján.
Desde la madrugada, miles de peregrinos comenzaron a llegar a Luján con fe y esperanza..
Tpartir del mediodía, la ciudad se colmó de jóvenes y familias que caminan rumbo a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.
A medida que pasan las horas el encuentro de la Virgen y la gente multiplica por 10 el ingreso a Luján.
La Peregrinación Juvenil 2025 se vive como el encuentro de fe más grande del país.
Publicado el sábado 4 de octubre de 2025