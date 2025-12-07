Oscar Alpa: “Walter Panessi ha sido muy importante en estos años”

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, Oscar Alpa, expresó que el rector de la Universidad Nacional de Luján “ha sido muy importante en estos años” y destacó que, en su aporte al CIN, “Walter Panessi lleva en su espalda el logo de la UNLu”.

Entrevistado el miércoles en Radio UNLu, Alpa destacó la capacidad de Panessi de “pensar para todo el sistema, a la vez que posiciona a su Universidad”. Valoró en este sentido su trabajo en el campo de las estadísticas, de gestión de recursos y en el Sistema de Información Universitaria (SIU).

En diálogo con Betina Abalos y Gastón Colaprete, el rector de la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), señaló el impulso que Panessi otorga a la posibilidad de contar con estadísticas propias, como presidente de la Comisión de Sistemas y Conectividad.

“Venimos trabajando con la Auditoría General de la Nación, es fundamental que Panessi continúe con esa tarea para poder brindar esa información a la sociedad”, explicó Alpa y agregó que contar con datos fiables “sirve muchísimo para la gestión del sistema universitario”.

Además, el Presidente del CIN destacó el liderazgo de la UNLu y de su Rector en el desarrollo del SIU y subrayó la importancia de una gestión de Panessi para recuperar valiosos equipos de Internet que permanecían detenidos en el Correo tras el cambio de gobierno y hoy ya están en las universidades.

Publicado el domingo 7 de diciembre de 2025