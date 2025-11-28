Viernes 28 de noviembre de 2025
Orgullo lujanense en la Copa Naciones

Detalles.



Publicado el viernes 28 de noviembre de 2025

Siete patinadoras de Ilution Sport representaron a nuestra ciudad y a la Argentina en la Copa Naciones, torneo internacional que se desarrolló en Posadas, bajo la guía de su técnica, Marianela Fernández.

Todas las deportistas lograron subirse al podio, obteniendo resultados destacados que enorgullecen a la institución, a la comunidad y al país.

Desde Ilution Sport felicitaron a cada una de las patinadoras, a la entrenadora, a las familias y a los sponsors, cuyo acompañamiento resultó fundamental para concretar este importante logro.

Este desempeño reafirma el esfuerzo, el talento y la pasión que caracteriza al equipo de patinaje artístico.

Las patinadoras que participaron fueron: Martina Blanco, Ana Tejeda, Isabella Pagano, Morena Rojas, Elizabeth Kise, Sofía Espinosa y Milagros Imaz.

