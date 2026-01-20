Martes 20 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 29°C
  • H: 23%
  • P: 1016
  • V: Noreste

Operativos de Control Vehicular: se controlaron más de 100 vehículos durante el mes de enero

Lunes



Publicado el martes 20 de enero de 2026

Operativos de Control Vehicular: se controlaron más de 100 vehículos durante el mes de enero

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, verificar la documentación obligatoria y prevenir ilícitos el Municipio de Luján, junto a las fuerzas policiales, desarrolló nuevos Operativos de Control Vehicular en diversos puntos del distrito. 

Distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y localidades, los operativos controlaron un total de 111 vehículos, labraron 59 actas de infracción y retuvieron cuatro licencias por falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.

En el marco de los operativos, se secuestraron 31 motocicletas, cuatro cuatriciclos, y un tráiler. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, casco, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos.  

En este sentido, 21 de los 31 motovehículos retenidos fueron a causa de no cumplir con lo establecido por la Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48 Ter, la cual establece establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben contar con «equipamiento silenciador de escape y ruidos» de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado.

Las jornadas estuvieron coordinadas por la Secretaría de Protección Ciudadana, y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y Departamental. Cabe destacar que, siguiendo un cronograma de trabajo, semana a semana se desarrollan nuevos operativos dinámicos de control vehicular.

Publicado el martes 20 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.