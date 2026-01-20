Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Operativos de Control Vehicular: se controlaron más de 100 vehículos durante el mes de enero

Con el objetivo de reforzar la seguridad vial, verificar la documentación obligatoria y prevenir ilícitos el Municipio de Luján, junto a las fuerzas policiales, desarrolló nuevos Operativos de Control Vehicular en diversos puntos del distrito.

Distribuidos en puntos estratégicos de la ciudad y localidades, los operativos controlaron un total de 111 vehículos, labraron 59 actas de infracción y retuvieron cuatro licencias por falta de documentación, seguro, casco, patente, entre otros.

En el marco de los operativos, se secuestraron 31 motocicletas, cuatro cuatriciclos, y un tráiler. La mayoría de estos rodados tenían sus caños de escapes adulterados, mientras que los otros secuestros fueron por falta de VTV, casco, licencia de conducir y seguro, entre otros incumplimientos.

En este sentido, 21 de los 31 motovehículos retenidos fueron a causa de no cumplir con lo establecido por la Ley Provincial N° 13.927, en su artículo 48 Ter, la cual establece establece que tanto los ciclomotores como las motocicletas deben contar con «equipamiento silenciador de escape y ruidos» de acuerdo al motor y a la cilindrada del rodado.

Las jornadas estuvieron coordinadas por la Secretaría de Protección Ciudadana, y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y Departamental. Cabe destacar que, siguiendo un cronograma de trabajo, semana a semana se desarrollan nuevos operativos dinámicos de control vehicular.

Publicado el martes 20 de enero de 2026