Operativo sanitario en el ex Zoo de Luján: buscan garantizar el bienestar de los grandes felinos

Un operativo sanitario conjunto se está llevando a cabo en el predio del ex Zoológico de Luján, donde aún viven 60 grandes felinos —entre leones y tigres—, a pesar de que el establecimiento permanece cerrado al público desde septiembre de 2020. La intervención, impulsada por la Brigada de Control Ambiental (BCA) del Ministerio de Ambiente de la Nación y la Fundación Paus, incluye controles veterinarios, toma de muestras y evaluación del estado general de los animales.

Durante los últimos años hubo múltiples intentos de trasladar a los felinos a reservas de México, Estados Unidos e India, pero ninguno logró concretarse. No obstante, el director de la Fundación Paus, Pablo Semino, confirmó que surgió una nueva posibilidad a partir del contacto con una ONG con sede en Austria, que podría facilitar la reubicación de parte de los ejemplares.

El predio fue clausurado en 2020 por disposición del Ministerio de Ambiente, en medio de cuestionamientos sobre las condiciones de bienestar animal. En aquel momento, el zoológico era conocido por permitir el contacto directo entre visitantes y grandes felinos, una práctica ampliamente criticada por organizaciones proteccionistas.

Desde entonces, el espacio permanece cerrado y con una población animal en disminución. Sin embargo, los 60 felinos que aún residen allí continúan siendo asistidos por personal técnico y voluntarios. La intervención actual representa un paso importante en el camino hacia su posible traslado a lugares que garanticen mejores condiciones de vida.

Publicado el sábado 25 de octubre de 2025