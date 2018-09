Open Door: “Necesitamos de manera urgente un comedor para los abuelos y los pibes”

En la sesión vecinos de Open Door se hicieron presentes en el HCD donde expresaron cada una de las necesidades de la localidad. Por su parte, los vecinos que tomaron la palabra manifestaron la ausencia de los concejales del oficialismo en el plenario del pasado lunes 17 de septiembre. Entre los reclamos plantearon importantes falencias en salud, seguridad, educación.

“En Open Door hay más de cuatro merenderos, Política Sociales lo que aporta es mínimo. Necesitamos de manera urgente un comedor para los abuelos y los pibes”, señalaron. Además, plantearon que la Planta Depuradora no está funcionando, y tampoco cuentan con agua corriente.

Entre los temas y problemas más preocupantes mencionaron: “No hay médicos pediatras, no hay una ambulancia”. Los vecinos responsabilizaron al gobierno municipal de no ocuparse de la localidad.

El edil opositor Silvio Martini, reprochó la ausencia del Presidente Fernando Casset en el plenario del pasado lunes. Además, agregó: “No le tenemos que tener miedo a los vecinos de Luján de ningún lugar”.

“Simplemente que vamos a acompañar el pedido de la gente de Open Door”, expresó el edil Federico Guibaud. El cuerpo deliberativo entro de nuevo en comisión, donde un vecino tomó nuevamente la palabra y dirigió un mensaje a los concejales de Cambiemos y les expresó que si no están aptos renuncien. “Por qué no se van, quién los ata en este puesto”, manifestó.

“Somos todos somos víctimas, ustedes no van a estar apartados de eso”, garantizó y agregó que el mensaje es para todos los políticos que no hacen nada.

El Proyecto de comunicación fue aprobado por unanimidad.

Publicado el lunes 24 de septiembre de 2018