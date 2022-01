Ola de calor extremo: uso eficiente de la energía

Ante la emergencia por la ola de calor extremo que estamos viviendo en nuestro país, y acompañando las medidas del Gobierno para la reducción del uso de la energía durante los días 13 y 14 de enero; la Cooperativa Eléctrica informó que apela a la solidaridad y responsabilidad de cada usuario para utilizar razonablemente la energía en la medida que sea posible.

El incremento de la demanda asociada a la ola de calor, puede provocar cortes del suministro en forma programada o intempestiva ya que el sistema eléctrico en todo el país se está resintiendo.

Asimismo, se recuerdan algunas medidas de uso eficiente de la energía, con el fin de reducir el riesgo de cortes del suministro:

• Usar el equipo de aire acondicionado a una temperatura no menor a 24° C.

• Limpiar los filtros del aire.

• Mantener las puertas y ventanas cerradas si la refrigeración está encendida.

• No refrigerar ambientes que no se utilicen y apagar el equipo cuando se abandona la habitación.

• Utilizar lámparas led.

• Reducir consumos ociosos de electricidad (luces y electrodomésticos encendidos a solas, sin que ningún miembro del hogar lo esté utilizando, vidrieras durante el día o fuera del horario comercial, burletes de heladeras defectuosos, etc.)

Guardia y reclamos:

Recordamos que la Cooperativa Eléctrica mantiene la Guardia de 24 horas por los reclamos de falta de suministro que pudieran surgir. Solicitamos realizar dichos reclamos a través de los siguientes canales:

• (02323) 44 1111 o 0800-333-4270

• guardiareclamos@cooperativadelujan.com.ar

• SMS: [en el asunto] LUZ [espacio] N° de suministro

Evolución de las condiciones meteorológicas:

Es importante mantenerse informados sobre la evolución de las condiciones meteorológicas a través del Sistema de Alerta Temprana del Servicio Meteorológico Nacional, en https://www.smn.gob.ar/sistema_temp_extremas_calor

Publicado el jueves 13 de enero de 2022