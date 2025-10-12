Nuevo servicio de odontología en el CAPS del barrio Juan XXIII

Publicado el domingo 12 de octubre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de brindar atención integral a la comunidad, el Municipio de Luján informó que el CAPS del barrio Juan XXIII cuenta con atención odontológica gratuita.

A partir de esta iniciativa, las y los vecinos podrán acceder a tratamientos odontológicos como arreglo de caries, extracciones de piezas y limpieza dental, entre otras prácticas de prevención y cuidado bucal.

El nuevo servicio de odontología funcionará los días miércoles y viernes de 9 a 15 horas, en el Centro de Atención Primaria de la Salud ubicado en N. Repetto 1451.

Se recuerda a los vecinos que actualmente cuentan con el servicio el CAPS de Parque Lasa, CAPS de Santa Elena, CAPS Padre Varela, CAPS Villa del Parque, CAPS de Open Door, CAPS Ameghino, CAPS Olivera y CAPS Carlos Keen, Policlínico, y CIC de San Fermín.

Publicado el domingo 12 de octubre de 2025