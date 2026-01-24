Nuevas fechas de Vacunación Antirrábica en barrios y localidades

El Municipio de Luján informa a la comunidad las nuevas fechas de la campaña gratuita de Vacunación Antirrábica, que se desarrolla en diferentes puntos del distrito. Se dará en la localidad de Olivera y en la ciudad.

La iniciativa se desarrollará de 8 a 11.30 horas, en los siguientes espacios:

Lunes 26 de enero: en el Parque San Martín (Joaquín V. González y Carlos Pellegrini)

Miércoles 28 de enero, de manera simultánea en: la Delegación Municipal de Olivera (Santa Fe y Martin Gil), y el Jardín N° 928 de Olivera (Boulogne Sur Mer y Jorge Newbery).

Viernes 30 de enero: en el Parque Independencia (Las Heras y Pasaje Ramauge).

Cabe destacar, que los puestos de vacunación sumarán el servicio de entrega de comprimidos desparasitarios en forma gratuita para todos los animales que sean inmunizados.

Es necesario asistir con los elementos de seguridad correspondientes para cada animal, tales como correas, bozal en el caso de los caninos y bolsa de red o jaula de transporte para felinos.