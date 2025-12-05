Nuevas autoridades en el Concejo Deliberante y en el gabinete municipal
Detalles.
El próximo 10 de diciembre se realizará la asunción de los Concejales Electos en las últimas elecciones. En este sentido, Federico Vanin, actual Secretario de Desarrollo Humano, asumirá como Concejal y ocupará la Presidencia del Concejo Deliberante de Luján.
Por su parte, César Siror, quien se desempeñaba hasta el momento como presidente del cuerpo, asumirá el cargo de Secretario de Desarrollo Humano.
Asimismo, Esteban Strambi, concejal electo, pedirá licencia en la banca para continuar desempeñándose como Secretario de Salud del municipio.
