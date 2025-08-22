Viernes 22 de agosto de 2025
Nueva edición del Festival Pinta en Parque San Martín

Evento

Habrá foodtrucks, música en vivo, feria popular y espacios de arte.



Publicado el viernes 22 de agosto de 2025

El Municipio de Luján informó que el próximo sábado 23 de agosto, el Parque San Martín será escenario de una nueva edición del Festival Pinta, una propuesta para disfrutar al aire libre con música, arte, ferias y gastronomía.

Desde las 15 horas, con entrada libre y gratuita, el evento contará con la presentación en vivo de Koino Yokan, Ghost Perros, Type Beat y Templo.

Además, habrá foodtrucks con variadas opciones gastronómicas, feria de economía popular y espacios de arte, en una jornada que promete buena música, rica comida y un ambiente ideal para compartir con amigos y en familia. Organiza el Municipio de Luján.

