Nueva edición de la Fiesta de la Cerveza
Evento
Entrada libre y gratuita.
El Municipio de Luján informó que invita a participar de la quinta edición de la Fiesta de la Cerveza, que se realizará los próximos sábado 15 y domingo 16 de noviembre en el Parque Ameghino a partir de las 11 horas, con entrada libre y gratuita.
«Nos alegra anunciar que en noviembre realizaremos una nueva edición de la Fiesta de la Cerveza junto a nuestros productores locales. Un mega evento que crece año tras año, donde se podrá disfrutar de dos días llenos de música, feria, patio gastronómico, y otros atractivos de manera gratuita» señaló el Director de Turismo, Juan Campos.
Con el propósito de promover el sector productivo local, la propuesta contará con la presencia de productores lujanenses y la posibilidad de probar más de 30 variedades de cervezas artesanales.
La Fiesta también incluirá un patio gastronómico, bandas en vivo a partir de las 14 horas y feria de artesanos.
Para más información del evento, consultar las redes oficiales del Municipio de Luján, @municpiodelujan y la de Culturas y Turismo, @culturasyturismolujan en Instagram.
Publicado el jueves 30 de octubre de 2025