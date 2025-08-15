Nueva carrera para ayudar al Hospice Madre Teresa
Solidaridad
El 8 de noviembre.
Desde el Hospice Madre Teresa informan que quedan pocos cupos de la Preventa 2 para la carrera solidaria del 8 de noviembre del 2025.
La inscripción incluye la remera oficial de Late por el Hospice 2025, bolsa y muchas sorpresas de nuestros sponsors. Además tendrás medalla finisher en la llegada e hidratación.
Se realizará en el Club Náutico El Timón (Luján) el día 8 de noviembre a las 14 horas y la largada será a las 16 horas.
Hay distintas opciones para todos los públicos:
Adulto individual – $28.000
Incluye 1 remera y 1 kit de regalos por persona.
Kids individual – $15.000
Incluye 1 remera y 1 kit de regalos por persona.
Combo familia económico – $74.000
Inscripciones para 2 adultos y 2 kids. Incluye 4 remeras y una única bolsa de sorpresas para la familia.
Pack x10 Adultos – $230.000
10 inscripciones con 1 remera y 1 kit de regalos por persona. Se enviarán 10 cupones únicos por mail para canjear como “Adulto individual”.
Además, el evento contará con distintas distancias y formatos, pensados para que cada participante encuentre su desafío ideal:
- 10K Cross competitivo
Prueba cronometrada con premiación general y por categorías.
- 5K Calle-Cross
Cronometrada, con premiación general. Recorrido compuesto en un 70% por calle y 30% por senderos, sin cruce de río.
- 3K Caminata participativa
Ideal para quienes quieren disfrutar a su propio ritmo, sin registro de tiempos.
- 500 mts. Kids
Carrera especial y participativa para los más chicos, recomendada hasta los 10 años.
La inscripción no solo te asegura un lugar en la carrera y una remera, sino que también contribuye directamente al trabajo del Hospice Madre Teresa.
