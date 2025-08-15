Viernes 15 de agosto de 2025
Nueva carrera para ayudar al Hospice Madre Teresa

Solidaridad

El 8 de noviembre.



Publicado el viernes 15 de agosto de 2025

Desde el Hospice Madre Teresa informan que quedan pocos cupos de la Preventa 2 para la carrera solidaria del 8 de noviembre del 2025.

La inscripción incluye la remera oficial de Late por el Hospice 2025, bolsa y muchas sorpresas de nuestros sponsors. Además tendrás medalla finisher en la llegada e hidratación.

Se realizará en el Club Náutico El Timón (Luján) el día 8 de noviembre a las 14 horas y la largada será a las 16 horas.

Hay distintas opciones para todos los públicos:

Adulto individual – $28.000
Incluye 1 remera y 1 kit de regalos por persona.

Kids individual – $15.000
Incluye 1 remera y 1 kit de regalos por persona.

Combo familia económico – $74.000
Inscripciones para 2 adultos y 2 kids. Incluye 4 remeras y una única bolsa de sorpresas para la familia.

Pack x10 Adultos – $230.000
10 inscripciones con 1 remera y 1 kit de regalos por persona. Se enviarán 10 cupones únicos por mail para canjear como “Adulto individual”.

Además, el evento contará con distintas distancias y formatos, pensados para que cada participante encuentre su desafío ideal:

  • 10K Cross competitivo
    Prueba cronometrada con premiación general y por categorías.
  • 5K Calle-Cross
    Cronometrada, con premiación general. Recorrido compuesto en un 70% por calle y 30% por senderos, sin cruce de río.
  • 3K Caminata participativa
    Ideal para quienes quieren disfrutar a su propio ritmo, sin registro de tiempos.
  • 500 mts. Kids
    Carrera especial y participativa para los más chicos, recomendada hasta los 10 años.

La inscripción no solo te asegura un lugar en la carrera y una remera, sino que también contribuye directamente al trabajo del Hospice Madre Teresa.

