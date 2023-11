Nueva agenda de actividades para el fin de semana

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de una nueva serie de actividades artísticas y culturales, libres y gratuitas, que se desarrollarán en diversos puntos del distrito durante el fin de semana.

ACTIVIDADES LIBRES Y GRATUITAS

Charla – Debate “25 de Noviembre, Construyendo Igualdad de Género”: El jueves 23 de noviembre se desarrollará la charla – debate titulada “25 de Noviembre: Construyendo Igualdad de Género”, en el Complejo Museográfico Enrique Udaondo (Lezica y Torrezuri 917). Comenzará a las 11 horas y abordará temáticas tales como corresponsabilidad del cuidado, cuota alimentaria y herramientas para construir equidad. Además, habrá un stand informativo, una plaza blanda para niñeces y se podrá recorrer la muestra fotográfica “Ellas no estaban Pintadas”.

Encuentro Cultural de Mujeres y Diversidades: El viernes 24 de noviembre se llevará a cabo el Encuentro Cultural de Mujeres y Diversidades, en la Dirección de Géneros y Diversidades (Mitre 178), desde las 18 horas. La propuesta contará con muestra de talleres de Cuero, Tejido y Panificados, música en vivo, buffet y sorpresas. Se presentarán “Canto Colectivo de Mujeres y Diversidades”, “Canto y bombo legüero”, y un cierre a cargo de Manu Cumbia.

Presentación del libro Tsunami, de María Esther Schiappacasse: Este viernes 24 de noviembre, a las 19 horas, se presentará el libro “Tsunami”, de María Esther Schiappacasse, en el auditorio del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”. Presentado por el historiador Roque Cattaneo, se trata de un libro en el que la autora enmarca una colección de cuentos que aborda a través de la ficción las vicisitudes subjetivas y deseantes de sus personajes, devenires, deseos, sentimientos y emociones.

Muestra Anual de Dibujo y Pintura de la UNLu: Este viernes 24 de noviembre, a las 19 horas, se inaugurará la exposición anual del Espacio de Dibujo y Pintura de la UNLu, en la Sala Casals del Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”.

Charlas en el Museo de la Ciudad: Este sábado 25, a las 19 horas se llevará a cabo una nueva jornada del Ciclo de Charlas en el Museo de la Ciudad, ubicado en el edificio la Cúpula, organizado por la Comisión de Amigos del Museo. En esta oportunidad, el Profesor de Historia Francisco ‘Pancho’ Masci disertará sobre “El predio del Molino de Cordiviola: donde se gestó la historia de Luján”.

Expo Sine Die: Este fin de semana se realizarán las jornadas inaugurales de la Muestra Sine Die en el Museo Municipal de Bellas Artes “Fernán Félix de Amador”, que reúne más de 50 artistas locales. El sábado 25 desde las 18 horas habrá música en vivo con Martín Doñagueda, Luciana Santos, Santiago Mauregui y Rodrigo Poncio -además de lecturas, proyecciones de cortos-. El domingo 26, por su parte, las actividades comenzarán a las 15.30 horas e incluiran música en vivo con Blas Mainelli, teatro del Grupo Patas Arriba, pintura en vivo de los artistas expositores y proyecciones de cortos. El servicio de cantina de ambos días estará a cargo de Pintoresco Almacén.

La India en Luján: El próximo domingo 26 de noviembre, desde las 11 horas, en el Parque Ameghino, se realizará el evento “La India en Luján”, una jornada de difusión de la cultura del país asiático, organizada junto a la Embajada de la India en la Argentina. La actividad permitirá conocer y disfrutar distintas expresiones culturales de la India, incluyendo gastronomía, música, danzas, literatura, artesanías y textiles. También se realizarán charlas y actividades vinculadas a la práctica del Yoga.

Peatonal Gastronómica en la ciudad: El domingo 26 de noviembre, a partir de las 18 horas, se realizará una nueva edición de la Peatonal Gastronómica en el centro de la ciudad (Mitre y San Martín entre Humberto y Mariano Moreno, y Alsina entre Las Heras y Lavalle). Durante la jornada habrá música en vivo, artistas urbanos, feria de emprendedores y kermesse. En esta oportunidad actuarán David Desivo & Vicky Ayale, Valle Lazcóz, Mariano Sagrera, Franco Sendín & Franco Russo, La Salamanca (Folklore), Type Beat Crew (Hip Hop) y para los más chicos, Circo Ventolina, El Payaso Cartucho, entre otros.

Luján se mueve: El domingo 26 se llevará a cabo una nueva jornada del festival de danzas folclóricas “Luján se Mueve”. La misma se desarrollará a partir de las 17.30 horas en la Plaza Belgrano y contará con la presencia de los Ballets Querencia, Fortín Luján y Alborada.

Concierto del Árbol Solo: El domingo 26, a partir de las 20 horas, se realizará una nueva edición del Concierto del Árbol Solo en la Basílica Nuestra Señora de Luján. En está oportunidad el Sinfónico Coral presentará “Romance de Santa Fe”, obra de Carlos Guastavino para piano y orquesta. Estará acompañado por la Orquesta Juvenil Municipal de San Martín, el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani”, el Coro Estable del Municipio de Hurlingham y la Asociación Coral “Lorenzo Perosi” y Magnificat de John Rutter para soprano solista, coro y orquesta. Las piezas serán interpretadas por el Coro Municipal de Cámara “Ernesto Storani» y la Asociación Coral “Lorenzo Perosi», acompañados por la Orquesta Sinfónica de la Universidad del Salvador. Asimismo estará Santiago Rosso en piano, Antonella Zanetti como Soprano, Cintia Rolon en la coordinación, Gabriela Gariglio como Directora invitada y el Maestro Ricardo Sidelnik como Director.

Cierre de año de los Talleres Culturales: El miércoles 29 de noviembre, de 14 a 20 horas, se realizará la muestra anual de los Talleres Culturales Municipales, en el Polideportivo Municipal (Avellaneda 1325). La propuesta incluye feria y food trucks. Estará presente la Radio Pública, quien emitirá programas en vivo desde el Polideportivo. Además, habrá clases abiertas de danzas folklóricas, milonga, salsa, elongación y movimiento, entre otras.

Muestra anual Seminario Municipal de Teatro: El miércoles 29 de noviembre, a las 18.30 horas, el Seminario Municipal de Teatro hará su muestra anual en el teatro Trinidad Guevara (Rivadavia 1096).

ACTIVIDADES ARANCELADAS

Gauchos of the Pampa: El sábado 25, a las 20 horas, se presentará la banda Gauchos of the Pampa en Rodizio Campo. El evento contará con Foodtrucks con gastronomía gourmet y drinks bar. Para adquirir entradas ingresar a:

https://www.atrapalo.com.ar/entradas/wood-sessions-gauchos-of-the-pampa_e4902268/

Cyrano: El sábado 25, a las 21 horas, se presentará la obra Cyrano en el Teatro La Mariana, ubicado en Francia 1051. La entrada es a beneficio de la Agrupación Autismo Luján, y tiene un costo de 2000 pesos de forma anticipada. Para reservas, comunicarse al (2323) 274-969.

Pareja Abierta: El domingo 26 de noviembre a las 20 horas se llevará a cabo la obra “Pareja Abierta”, en el Teatro La Mariana (Francia 1051). La entrada es a beneficio de Asociación Civil Lujaneritos, protectora de perros y gatos, y tiene un costo de 2000 pesos de forma anticipada. Para reservas, comunicarse al (2323) 274-969.

Noche de buena música en el Teatro Walgon: El sábado 25, a las 21 horas, en el Teatro Walgon (Moreno 954) se llevará a cabo una nueva jornada de música a cargo de Nancy Schettino, Eduardo Cirilo, Mario Tierno, y el octeto vocal » La Fusa». Para reservas, comunicarse al (2323) 678-722.

Muestra anual de teatro: El sábado 25, a las 21 horas, en el Teatro El Galpón Luján (Belgrano e Yrigoyen), los alumnos y alumnas del Taller de Experimentación Teatral hacen su presentación para cerrar el Ciclo Anual 2023, bajo la coordinación y dirección de Guillermo Turco. Entrada general por un valor de 1.000 pesos. Para reservas, comunicarse al (2323) 336-586.

Publicado el jueves 23 de noviembre de 2023