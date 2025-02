Nicolás Quarenta fue declarado inocente en la causa de la camioneta

El ex concejal Nicolás Quarenta fue declarado inocente por unanimidad por la Cámara de Apelación y Garantías en la causa que lo involucraba por uso de un vehículo que tenía destino municipal, la cual alcanzó estado público al orquestarse desde la gestión oficialista de ese entonces un dispositivo mediático para dañar la imagen del edil de su mismo partido.

Además, esta absolución se suma al sobreseimiento en la causa de retención indebida del vehículo que se había iniciado en forma paralela.

“Tuvieron que pasar seis años luego de esta injusta denuncia, para que este fallo ejemplificador pusiera las cosas en su lugar. Me considero una víctima de la casta política, lo que me hicieron son prácticas de la vieja política que hoy se intenta erradicar. Cuando fui blanco de este ataque, decidí no ser candidato en las elecciones de ese año”, sostuvo el ex presidente del Concejo Deliberante de Luján.

Al momento de la denuncia, Quarenta era el referente del PRO en la ciudad de Luján. Siendo Presidente del Concejo Deliberante tenía grandes chances de erigirse como el sucesor de Oscar Luciani al frente del Ejecutivo Municipal y se atribuye a esa posibilidad la invención de esta denuncia infundada por una parte del oficialismo local. Todo fue cuesta arriba para el PRO y el oficialismo de ese entonces, perdiendo la intendencia en un contexto favorable, ya que Macri y Vidal fueron los ganadores de las elecciones en Luján en 2019.

“En 2013 me involucro en la política con la convicción de un cambio real, que al final no pasó. Hoy siento que esa esperanza vuelve a nacer. Espero que este fallo ayude a dejar atrás las formas conurbanas de hacer política, que intentan eliminar al otro de manera artera, destruyendo familias y lazos de años con el único fin de perpetuarse en cargos o posiciones de poder, que creen que son derechos adquiridos.”, deslizó Quarenta.

Publicado el domingo 23 de febrero de 2025