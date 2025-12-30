Murió la persona que chocó contra un poste la semana pasada

AHORA

30/12/2025

El pasado martes 23 de diciembre una mujer de 32 años había denunciado el robo de su motocicleta en el barrio San Bernardo. Los sujetos que le robaron la interceptaron en plena calle apuntándole con un arma de fuego. El delincuente que se llevó el rodado emprendió la fuga por el acceso oeste y al querer ingresar al barrio Villa del Parque, chocó violentamente contra un poste, quedando internado y falleciendo días después.

Todo comenzó en la calle Gálvez al 700, cuando dos sujetos a bordo de una moto interceptaron a una mujer de 32 años y mediante amenazas con un arma de fuego le sustrajeron su Honda Wave.

A raíz del siniestro vial intervino personal de la Comisaría Luján Primera y de Guardia Urbana de la Secretaría de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Luján. Allí identificaron al joven de 18 años, quien fue trasladado con heridas graves al Hospital Zonal Nuestra Señora de Luján. Sin embargo, falleció una semana después, este lunes 30 de diciembre al mediodía, dejando sin efecto la causa penal iniciada.

Uno de los delincuentes tomó el vehículo y emprendió la fuga en dirección a la autopista. Al llegar a la altura del barrio Villa del Parque, no habiendo salida identificada de la traza tomó camino por el espacio verde entre la autopista y la colectora, pero al llegar a la intersección de la colectora y la calle Santa Fe, chocó violentamente contra un poste.

Publicado el martes 30 de diciembre de 2025