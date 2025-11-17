Murió la Ex Concejal Mónica Laporte

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Ateneo Raúl Alfonsín expresó su pesar tras conocerse este fin de semana la noticia del fallecimiento de Mónica Laporte, ex concejal de Luján.

Desde el espacio señalaron:“Este fin de semana se conoció la lamentable noticia del fallecimiento de Mónica Laporte, quien fuera concejal de Luján por dos períodos consecutivos, entre 2009 y 2013 y entre 2013 y 2017, representando siempre a la Unión Vecinal, primero bajo ese sello y luego como integrante del Frente Cívico y Social de Luján”.

El Ateneo destacó además el vínculo de sus integrantes con la ex edil durante aquellos años legislativos: “En esos períodos, varios de los actuales integrantes de este Ateneo Raúl Alfonsín tuvieron la satisfacción de compartir el trabajo legislativo con Mónica Laporte. Siempre demostró ser una trabajadora incansable, una defensora vehemente de sus convicciones, una mujer honesta y una representante sensible y solidaria de sus vecinos. Un ‘no’ nunca fue un freno para su labor”.

Asimismo, remarcaron la relevancia de su figura en el escenario político local: “Su pérdida deja un significativo vacío en la política de Luján”.

Finalmente, el espacio cerró su mensaje con un acompañamiento a los seres queridos de la ex concejal:“Desde el Ateneo Raúl Alfonsín enviamos nuestras sinceras condolencias a su familia y sus amigos”.

Fotos enviadas por el Ateneo Raúl Alfonsín

Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025