Comunicado del Instituto Belgraniano de Luján

Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025

El Instituto Belgraniano de Luján expresó su más humanitaria y patriótica solidaridad con el querido y respetado Centro de Veteranos de Guerra de Luján, tras los hechos ocurridos en el Complejo Lujanense Malvinas Argentinas.

La institución condenó y repudió enérgicamente la cobarde vandalización y agravio perpetrado contra la reliquia de la unidad de vuelo Grumman Tracker, aeronave que participó en la Guerra del Atlántico Sur y que había sido recientemente emplazada en dicho espacio público.

Asimismo, el Instituto solicitó el riguroso esclarecimiento judicial del suceso y la imposición de las sanciones penales correspondientes a los responsables.

Por último, requirió a las autoridades competentes de todos los niveles una vigilancia eficaz, junto con el debido cuidado y protección de los bienes que integran el valioso acervo patrimonial histórico-cultural lujanense, parte fundamental de la rica historia Argentina.

