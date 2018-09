Movimientos populares y vecinos movilizaron a la Cooperativa Eléctrica

En la mañana de hoy distintas organizaciones sociales y políticas nucleadas en la CTEP y vecinos se concentraron en la puerta de la Cooperativa Eléctrica. El motivo del reclamo fue la situación tarifaria en el servicio de energía, donde distintos referentes políticos manifestaron que la situación se agudiza cada vez e impacta en cada vecino, como así también en escuelitas de fútbol, sociedades de fomento, centros culturales y demás entidades de la comunidad.

Durante el reclamo se dio lectura a un documento que luego fue entregado a las autoridades de la Cooperativa Eléctrica.

Texto: Los Movimientos Populares marchan por tarifas justas.

– Tarifa social para todos los barrios incluidos en el Relevamiento Nacional de Barrios Populares y para los trabajadores y las trabajadoras de la Economía Popular.

– Quita de intereses y punitorios de la deuda acumulada y subsidio del 50% para fábricas recuperadas, clubes, sociedades de fomento y cooperativas.

– Aumento del límite de consumo para la tarifa social.

– Garrafa social en todo el país.

– Ni un solo corte más.

Exigencia de la inclusión en la tarifa social de instituciones barriales, comunitarias, escuelas de fútbol, sociedades de Fomento y asociaciones sin fines de lucro que trabajan día a día por mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

No pueden ni deben ser los trabajadores y trabajadoras los que paguen los costos de la falta de inversión. La presión generada por el enorme aumento de las tarifas ha llevado a que muchos y muchas trabajadoras, jubilados y familias humildes no puedan pagar y se les corte el suministro. Por ello sostenemos que no pueden haber más cortés de luz a quienes no lleguen a pagar las costosísimas tarifas.

Ni una familia más sin servicio eléctrico!

La única lucha que se pierde es la que se abandona.

Sin poder popular no habrá justicia social.

Los referentes de cada espacio fueron atendidos por las autoridades de la Cooperativa, los cuales se comprometieron a dar respuestas el próximo miércoles 26 de septiembre. Las autoridades de la entidad señalaron que en el transcurso de esta semana dialogarán con el Consejo Administrativo y con el Gerente. Desde las organizaciones dejaron sus números de contactos afín de recibir respuestas al pedido.

Publicado el miércoles 19 de septiembre de 2018