Motociclista resultó herido tras chocar contra un poste de luz

Publicado el miércoles 24 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un motociclista resultó herido este miércoles luego de protagonizar un accidente en el que perdió el control del rodado y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Según informaron fuentes policiales, el conductor —identificado como Benjamín V.— cayó solo de la motocicleta, sin la intervención de terceros, y sufrió lesiones en el lugar.

En el sitio trabajó personal de Policía Rural, a cargo del sargento Cisneros, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios, móvil 7, bajo la responsabilidad de Tobar. El motovehículo fue retirado del lugar por personal policial.

Tras finalizar las actuaciones correspondientes, los efectivos continuaron con el recorrido habitual.

El accidente ocurrió en Colectura Sur Acceso Oeste casi Santa Fe.

Publicado el miércoles 24 de diciembre de 2025