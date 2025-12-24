Miércoles 24 de diciembre de 2025
Motociclista resultó herido tras chocar contra un poste de luz

Publicado el miércoles 24 de diciembre de 2025

Un motociclista resultó herido este miércoles luego de protagonizar un accidente en el que perdió el control del rodado y terminó impactando contra un poste de alumbrado público.

Según informaron fuentes policiales, el conductor —identificado como Benjamín V.— cayó solo de la motocicleta, sin la intervención de terceros, y sufrió lesiones en el lugar.

En el sitio trabajó personal de Policía Rural, a cargo del sargento Cisneros, junto a una dotación de Bomberos Voluntarios, móvil 7, bajo la responsabilidad de Tobar. El motovehículo fue retirado del lugar por personal policial.

Tras finalizar las actuaciones correspondientes, los efectivos continuaron con el recorrido habitual.

El accidente ocurrió en Colectura Sur Acceso Oeste casi Santa Fe.

