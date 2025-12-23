Motociclista herido tras un choque con un auto en Alsina y Liniers
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la intersección de las calles Alsina y Liniers, en la ciudad de Luján, donde un motociclista resultó herido tras colisionar con un automóvil.
Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta impactó contra un Chevrolet Corsa conducido por una mujer, quien resultó ilesa y presentaba toda la documentación del vehículo en regla, según indicaron fuentes policiales.
Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas y debió ser trasladado para recibir atención médica. En el lugar trabajó personal policial y una dotación de Bomberos Voluntarios de Luján, móvil 27, a cargo de Lucas Ferretti.
El hecho quedó bajo investigación para establecer las responsabilidades del siniestro.
