Martes 23 de diciembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 23°C
  • H: 94%
  • P: 1009
  • V: Variable

Motociclista herido tras un choque con un auto en Alsina y Liniers

San Cayetano.



Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

1
Un accidente de tránsito se registró durante la mañana de este lunes en la intersección de las calles Alsina y Liniers, en la ciudad de Luján, donde un motociclista resultó herido tras colisionar con un automóvil.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta impactó contra un Chevrolet Corsa conducido por una mujer, quien resultó ilesa y presentaba toda la documentación del vehículo en regla, según indicaron fuentes policiales.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto sufrió heridas y debió ser trasladado para recibir atención médica. En el lugar trabajó personal policial y una dotación de Bomberos Voluntarios de Luján, móvil 27, a cargo de Lucas Ferretti.

El hecho quedó bajo investigación para establecer las responsabilidades del siniestro.

Publicado el martes 23 de diciembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.