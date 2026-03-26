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Mejorarán más de 70 cuadras en el barrio Luchetti de Open Door

Obras

Detalles de las tareas.



Publicado el jueves 26 de marzo de 2026

Con el fin de favorecer la accesibilidad y el escurrimiento del agua, el Municipio de Luján informó que desarrolla tareas de Mejoramiento Vial en 77 cuadras del barrio Luchetti de la localidad de Open Door.

Los trabajos a desarrollar integran la limpieza de cunetas, entoscado y abovedado de calzada con aporte de escalla de cerámica como capa de rodamiento en las siguientes cuadras:

-Gelly Obes entre Chaco y Entre Ríos

-Pedro Goyena entre Chaco y Entre Ríos

-Ignacio Gorriti entre Chaco y Entre Ríos

-José Echeverría entre Chaco y Entre Ríos

-Álvarez Thomas entre Chaco y Entre Ríos

-Gral. Alvarado entre Chaco y Entre Ríos

-La Rioja entre Chubut y Entre Ríos

-Chaco entre Gelly Obes y La Rioja

-Formosa entre Ignacio Gorriti y La Rioja

-Catamarca entre Gelly Obes y La Rioja

-Misiones entre Gelly Obes y La Rioja

-Rivadavia entre Gelly Obes y Dr. Domingo Cabred

-Entre Ríos entre Gelly Obes y La Rioja

En las primeras semanas se trabajó sobre 22 cuadras. En los próximos días continuarán con el esquema de trabajo hasta alcanzar la totalidad del barrio.

Cabe destacar que, con el objetivo de fortalecer la seguridad de la comunidad, también se incorporarán luminarias LED.

Publicado el jueves 26 de marzo de 2026

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