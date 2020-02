Mejoran los accesos al predio del Club Luján

La nueva gestión municipal comenzó a ocuparse de problemáticas asociadas al deporte.

La accesibilidad física a un club o a un barrio es fundamental para la vida cotidiana de una sociedad. Es, en esos pequeños detalles, donde la vida se nos facilita o no. La lluvia, el barro, un pozo, un cable caído etc., marcan la diferencia entre ir a la escuela o no, ir al club o quedarse en casa mirando una pantalla.

Después de más de un año esquivando cráteres y desfiladeros, los chicos y chicas que van al club, pueden disfrutar de una calle entoscada y con el zanjeado perfecto.

Semanas atrás el presidente del Club Luján Machi Goñi y miembros de la comisión directiva se reunieron con el intendente Leo Boto para acercar necesidades y propuestas al municipio.

Uno de los primeros objetivos fue mejorar los accesos al predio que semanalmente recibe a más de 400 familias, quienes se acercan en auto, motos, bicicletas o a pie. Las calles mejoradas fueron La viudita, El Pechito Colorado y la calle colectora que es la entrada a la zona de hockey y su estacionamiento.

Goñi destaca: “Agradecemos al Intendente y al secretario de Deportes Gustavo Santillán por escucharnos y actuar rápidamente. Estas obras no solo son en función del club sino de todo el barrio San Emilio, ya que mejora toda la salida a la calle Pascual Simone y el ingreso desde la ruta 5.”

El deporte es una gran red de contención, de promoción de valores y disciplina y los clubes son esos lugares donde el encuentro con el otro se hace posible.

Jugar, divertirse, aprender y crecer siempre merecen buenos accesos.

Publicado el viernes 21 de febrero de 2020