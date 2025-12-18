Mejoramiento Vial: intervienen 30 cuadras en el barrio Luna

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, para mejorar la circulación en el partido de Luján, el Municipio ejecuta tareas de Mejoramiento Vial en el barrio Luna. La iniciativa abarca 30 cuadras.

Los trabajos incluyen la limpieza y nivelación de la calzada y aporte de tosca nueva y piedra partida como capa de rodamiento, para lograr un escurrimiento más eficiente del agua de lluvia y una mayor durabilidad.

La intervención se lleva a cabo en las siguientes calles:

Calle Jorge Cafrune entre Calle 561 y 559.

Calle Facundo Cabral entre Calle 561 y 559.

Calle Sofia Piñero entre Calle 561 y Pascual Simone.

Calle M.C de Mayorano entre Calle 559 y Calle Santiago Mileo.

Calle M.C de Mayorano entre Calle Gral Savio y Pascual Simone.

Calle Miguel Goitia entre A. Yupanqui y Pascual Simone.

Calle 559 entre Jorge Cafrune y Facundo Cabral.

Calle 557 entre Facundo Cabral y Miguel Goitia.

Publicado el jueves 18 de diciembre de 2025