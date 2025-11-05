Más espacios públicos del distrito incorporaron nuevas luminarias

Publicado el miércoles 5 de noviembre de 2025

Para mejorar la calidad del entorno urbano.

Con el objetivo de optimizar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en puntos claves del partido de Luján, el Municipio de Luján informó que avanza en la reconversión y reparación del alumbrado público en puntos clave del distrito.

En este sentido, enmarcadas en el Plan de Alumbrado, las tareas se desarrollaron en:

Cruce Ruta Nacional N° 7 Ruta Provincial N° 6 (reparación de 34 luminarias, recambio de sodio a LED).

Parque San Martín (10 columnas intervenidas, 35 luminarias cálidas). Dicha intervención complementa lo iniciado este año con los perímetros iluminados dentro del parque, con luces cálidas que no perjudican a la fauna, contribuyendo así al sostenimiento ambiental del parque).

Canchas públicas de básquet (recambio y agregado de proyectores cálidos en el perímetro).

⁠Plaza Joaquín Cabrera (instalación de nuevas columnas y pescantes cuádruples).

Polideportivo (reacondicionamiento de columnas centrales en la cancha, agregado de brazos y luminarias, 8 luminarias nuevas y 10 puestas en servicio).

El Municipio realiza estas acciones con el objetivo de mejorar la calidad del entorno urbano.

