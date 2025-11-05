Miércoles 5 de noviembre de 2025
→ Ver pronóstico

  • 20°C
  • H: 45%
  • P: 1022
  • V: Sud Sudeste

Más espacios públicos del distrito incorporaron nuevas luminarias

Obras

Para mejorar la calidad del entorno urbano.



Publicado el miércoles 5 de noviembre de 2025

Con el objetivo de optimizar la seguridad vial y mejorar la visibilidad en puntos claves del partido de Luján, el Municipio de Luján informó que avanza en la reconversión y reparación del alumbrado público en puntos clave del distrito.

En este sentido, enmarcadas en el Plan de Alumbrado, las tareas se desarrollaron en:

  • Cruce Ruta Nacional N° 7 Ruta Provincial N° 6 (reparación de 34 luminarias, recambio de sodio a LED).

  • Parque San Martín (10 columnas intervenidas, 35 luminarias cálidas). Dicha intervención complementa lo iniciado este año con los perímetros iluminados dentro del parque, con luces cálidas que no perjudican a la fauna, contribuyendo así al sostenimiento ambiental del parque).

  • Canchas públicas de básquet (recambio y agregado de proyectores cálidos en el perímetro).

  • ⁠Plaza Joaquín Cabrera (instalación de nuevas columnas y pescantes cuádruples).

  • Polideportivo (reacondicionamiento de columnas centrales en la cancha, agregado de brazos y luminarias, 8 luminarias nuevas y 10 puestas en servicio).

El Municipio realiza estas acciones con el objetivo de mejorar la calidad del entorno urbano.

Publicado el miércoles 5 de noviembre de 2025

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.