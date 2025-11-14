Más de mil personas disfrutaron de viajes turísticos

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que más de 1.000 vecinos adultos mayores disfrutaron durante todo el año del calendario de viajes turísticos organizados por el Municipio de Luján, con el objetivo de promover el derecho a la recreación, la socialización y el cuidado integral de la salud.

“Es una propuesta muy linda que vamos fortaleciendo año a año por decisión de nuestro Intendente Boto, incorporando nuevos destinos y ampliando la cantidad de cupos disponibles. Son viajes para conocer y disfrutar, para generar vínculos y compartir, que tienen un carácter inclusivo porque también se suman personas con discapacidad. Es un gran trabajo de todo el equipo del área de Promoción de Derechos de Personas Mayores, desde la organización hasta el acompañamiento durante las salidas”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

En este sentido, un contingente de 100 personas visitó este miércoles la ciudad y la laguna de Lobos, completando el calendario anual de viajes gratuitos iniciado el pasado mes de abril.

Las salidas incluyeron destinos como La Boca, La Plata, San Nicolás de los Arroyos, Rosario, San Pedro, Tigre, San Antonio de Areco y Escobar, donde las personas mayores pudieron conocer sus principales atractivos turísticos y compartir un almuerzo.

“Estamos muy felices con el crecimiento que viene teniendo la iniciativa, que este año permitió que 1.000 personas mayores y con discapacidad pudieran disfrutar de salidas a destinos muy demandados desde lo turístico. Es una forma de fortalecer vínculos entre toda la comunidad que participa de las actividades y talleres que organiza el área, tanto en la Casa Municipal de las Personas Mayores como en espacios descentralizados en todo el distrito”, señaló por su parte el Subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

Los viajes recreativos y turísticos son organizados por la Subdirección de Promoción de Derechos para Personas Mayores, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el viernes 14 de noviembre de 2025