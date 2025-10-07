Más de 900 estudiantes visitaron la Expo Vocacional 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Realizada en las instalaciones de la Escuela Secundaria 7.

El Municipio de Luján informó que más de 900 estudiantes de distintas escuelas secundarias públicas y privadas del distrito visitaron una nueva edición de la Expo Vocacional, que se realizó el viernes pasado en las instalaciones de la Escuela Secundaria 7 (ex Escuela Comercial).

“La finalización de los estudios secundarios es un momento crítico para los adolescentes porque implica tomar decisiones con respecto al futuro, que muchas veces no está claro o definido. Por eso esta iniciativa que llevamos adelante en conjunto con la Escuela Comercial es muy importante, porque permite que los estudiantes puedan conocer de primera mano toda la oferta de formación superior que tenemos en Luján y en la región, hacer consultas y evacuar dudas para poder tomar las mejores decisiones”, expresó en la apertura del evento el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

La propuesta se desarrolló entre las 9 y las 16 horas, y contó con la participación de la Universidad Nacional de Luján, el Instituto Municipal “Emilio Mignone”, los institutos de formación superior 23 y 141, los centros de formación profesional 402 y 403 y Cruz Roja Argentina, entre otros.

En este sentido, personal de las instituciones participantes charlaron con los estudiantes, brindaron detalles sobre las diversas propuestas de formación académica y los requisitos de inscripción, y entregaron material impreso informativo.

“Estamos muy contentos de poder organizar junto al Municipio esta convocatoria a las y los estudiantes de Luján que están terminando el Secundario, para que puedan conocer mejor las alternativas de estudios superiores disponibles y tengan más herramientas para proyectar su futuro. Agradecemos a todas las instituciones académicas que nos acompañaron”, valoró por su parte el profesor Luciano Della Bona, coordinador de la actividad.

También participaron del evento la Directora de la Escuela Secundaria 7, Natalia Arias Bravo, y el Director de Juventudes del Municipio, Alfredo Terán.

Publicado el martes 7 de octubre de 2025