Más de 800 alumnos participaron en talleres de prevención de consumos problemáticos
Prevención
En barrios, localidades e instituciones educativas, deportivas y comunitarias.
El Municipio de Luján informó que, a través del Plan Luján Libre de Drogas, continúa trabajando en el desarrollo de políticas de prevención de consumos problemáticos. Mediante campañas de concientización se busca promover la reflexión y el cuidado colectivo a lo largo del distrito.
“El plan se mantiene como una iniciativa continua y en expansión, orientada a reforzar vínculos entre Municipio, educación y comunidad en general para generar herramientas colectivas que mejoren la calidad de vida de los vecinos y vecinas”, afirmó Lucas Fuentes Kohn, coordinador del Plan Luján Libre de Drogas.
Estos encuentros se desarrollan en barrios, localidades e instituciones educativas, deportivas y comunitarias.
Al día de la fecha, ya se llevaron a cabo numerosos talleres con alumnos de escuelas secundarias, tanto públicas como privadas, llegando a un total de 800 estudiantes. En estas charlas se abordaron temáticas vinculadas al consumo de sustancias, la territorialidad digital y las apuestas en línea. También se realizaron otros encuentros adaptados para estudiantes de escuela primaria.
La iniciativa se lleva adelante junto al Dispositivo Territorial Comunitario (DTC-SEDRONAR), en coordinación con la Jefatura Distrital de Educación, e incluyó un ciclo de conversatorios y capacitaciones dirigidas a docentes, directivos y preceptores, con un total de 110 participantes. El objetivo en este caso es fortalecer las herramientas de detección temprana y el correcto abordaje de las problemáticas de consumo.
De forma complementaria, se llevaron a cabo encuentros con referentes sociales e institucionales en los barrios Ameghino, San Fermín y Padre Varela, en el marco del trabajo sostenido en redes barriales y espacios comunitarios.
Publicado el martes 16 de septiembre de 2025