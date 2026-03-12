Jueves 12 de marzo de 2026
Más de 50 actividades gratuitas para todas las edades

Deportes

En diferentes espacios del distrito.



Publicado el jueves 12 de marzo de 2026

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las escuelas y actividades deportivas gratuitas que tendrán inicio durante el mes de marzo en diferentes espacios del distrito.

“Estamos poniendo en marcha a lo largo del mes de marzo una importante oferta de actividades deportivas gratuitas para todas las edades, que se desarrollan en barrios y localidades del distrito. Todas las actividades están coordinadas por profesores de experiencia y trayectoria en sus respectivas disciplinas y cuentan con la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de la práctica. Queremos promover fuertemente la actividad física en nuestra comunidad como medio de aprendizaje, socialización y cuidado de la salud”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Las propuestas son las siguientes:.

-Escuela Municipal de Skate: lunes de 17 a 19 horas y sábados de 10 a 12 horas, en Luján Park.

-Escuela Municipal de Patinaje y BMX: martes y jueves de 18 a 20 horas (Roller y Quad Skate), martes y jueves de 19 a 21 horas (BMX), en Luján Park.

-Escuela Municipal de Básquet: lunes a viernes de 17.30 y las 21.45 horas, en las Canchas Públicas de Básquet del Parque San Martín.

-Escuela Municipal de Boxeo: lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas (jóvenes de 12 a 18 años), y martes y jueves de 17 a 19 horas(mayores de 18 años); en el ex Campo Municipal de Deportes.

-Escuela Municipal de Handball: lunes y miércoles de 17.30 a 20.30 horas (de 6 a 18 años), y miércoles a las 20.30 horas (mayores de 18 años), en el Polideportivo Municipal. Los miércoles de 17.15 a 18.45 horas (8 a 12 años) en el Club Defensores de Pueblo Nuevo.

-Escuela Municipal de Hockey: martes y jueves de 18 a 19 horas (6 a 18 años), y martes y jueves de 19 a 20.30 horas (mayores de 18 años), en el Polideportivo Municipal.

-Escuela Municipal de Atletismo: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas, en el Polideportivo Municipal.

-Escuela Municipal de Fútbol Femenino: martes y viernes a las 16 horas (mayores de 15 años), martes y viernes a las 17.30 horas (de 7 a 14 años), en el predio de la Asociación Amigos del Chalet de Open Door, miércoles a las 17.30 horas y viernes a las 16 horas (adolescentes), en el Club Juventud Unida de Olivera.

-Escuela Municipal de Vóley: viernes de 14 a 16(adolescentes), en el Club Juventud Unida de Olivera.

-Caminata: martes y jueves de 15.30 a 17 horasen el Parque San Martín (punto de encuentro en el ex Campo Municipal de Deportes), miércoles y viernes de 8.30 a 9.30 horas en el Parque Ameghino, (punto de encuentro en La Cúpula), y viernes a las 16.30 horas en la plaza del barrio San Emilio.

-Bádminton: miércoles de 15.30 a 17 horas y viernes de 16 a 18 horas en el Polideportivo Municipal.

-Gimnasia Aeróbica Localizada: lunes y miércoles a las 9.20 horas, martes y jueves a las 15.30 horas y viernes a las 10.20 horas en el Polideportivo Municipal.

-Tenis: martes y jueves de 17 a 20 horas, en el Polideportivo Municipal.

-Zumba: lunes de 8.30 a 9.30 horas y jueves de 9 a 10 horas, en el Polideportivo Municipal.

-Caminata y Gimnasia Localizada: lunes y miércoles a las 9 horas, en la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse.

-Caminata, elongación y movimiento: lunes, miércoles y viernes a las 14 horas (adultos mayores), en el Club Social y Deportivo Cortínez.

-Multideporte: miércoles a las 15 horas (de 7 a 13 años), en la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse, y jueves a las 16 horas (de 7 a 13 años), en la Sociedad de Fomento del barrio Padre Varela.

-Actividad Física Adaptada: lunes de 10 a 12 horas (personas con discapacidad), en el Polideportivo Municipal.

-Boccia: miércoles de 14 a 15.30 horas (personas con discapacidad), en el Polideportivo Municipal.

-Entrenamiento Funcional: miércoles a las 15 horas y viernes a las 13.45 horas, en el Polideportivo Municipal, martes a las 15.15 horas y jueves a las 14.30 horas, en el Club Flandria.

-Stretching: miércoles a las 16.15 horas y viernes a las 15 horas, en el Polideportivo Municipal, y jueves a las 13.15 horas, en el Club Flandria.

-Newcom: martes y jueves de 9.30 a 11 horas(adultos mayores), en el Polideportivo Municipal.

-Fútbol Infantil: martes a las 17.30 horas (de 3 a 5 años), en el Club Juventud Unida de Olivera.

-Pool Artístico: miércoles y jueves de 15 a 18 horas, en el Club Ferro.

Las y los interesados pueden inscribirse en el Polideportivo Municipal (Avellaneda 1325), de lunes a viernes de 8 a 20 horas, o comunicarse por WhatsApp al 2323-530396.

Actividades articuladas con los Centros de Educación Física

Por otra parte, también se encuentran disponibles una serie de propuestas libres y gratuitas articuladas con los dos Centros de Educación Física del distrito.

En este sentido, el CEF N° 27 ofrece las siguientes actividades en el Polideportivo Municipal:

-Básquet: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas (de 9 a 12 años), de 18.30 a 19.30 horas (adolescentes) y de 19.30 a 20.30 horas (adultos).

-Educación Física para Adultos Mayores: lunes y miércoles de 8 a 9 horas.

-Fútbol Infantil: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas (de 9 a 12 años).

-Fútbol Adaptado: martes y jueves de 11 a 12 horas (personas con discapacidad)

-Gimnasia Deportiva: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 (Iniciación), de 18.30 a 19.30 horas (Intermedio), y de 19.30 a 20.30 horas (Avanzado).

-Running para Adultos: lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30 horas.

-Stretching para Adultos: martes y jueves de 8 a 9 horas.

-Acrobacias en Telas: martes y jueves de 17.30 a 18.30 (de 6 a 12 años), y de 18.30 a 19.30 horas (mayores de 12 años).

-Voley: martes y jueves de 17.15 a 18.15 horas (de 8 a 12 años), de 19.15 a 21.15 horas (jóvenes) y martes y jueves de 19.15 a 20.15 horas (adultos).

-Entrenamiento Funcional para Adultos: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 horas, y martes y jueves de 19 a 20 horas.

Además, el CEF N°27 lleva adelante propuestas deportivas en distintos barrios:

-Escuela Primaria N° 2: Handball, los martes y jueves de 17 a 18 horas.

-Barrio Juan XXIII: Entrenamiento Funcional, los martes y jueves de 8.30 a 9.30 horas, Iniciación Deportiva, los lunes de 17.15 a 18.15 horas y miércoles de 18.15 a 19.15 horas, y Stretching, los martes y jueves de 10 a 11 horas.

-Barrio Los Laureles: Iniciación Deportiva, los martes y jueves de 17.15 a 18.15 horas.

-Barrio San Jorge: Educación Física para Adultos, los lunes y miércoles de 8.30 a 9.30 horas, y Fútbol Femenino, los martes y jueves de 18 a 19 horas.

-Escuela Secundaria N° 17: Vóley, los martes y jueves de 17 a 18 horas.

-Torres: Iniciación Deportiva, los martes y jueves de 17.30 a 18.30 horas, y Fútbol Femenino, los martes y jueves de 16.30 a 18.30 horas.

Las y los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 436532 o acercándose a la oficina ubicada en el Polideportivo Municipal, aportando su DNI.

Por otra parte, el CEF N° 73 de Pueblo Nuevo ofrece las siguientes actividades en su sede de Estrada 941:

-Gimnasia Integral para Adultos: martes y jueves de 8.05 a 9.05 horas.

-Stretching: martes y jueves de 10 a 11 horas.

-Acrobacia en Tela: lunes y miércoles de 18 a 19 horas (de 6 a 17 años).

-Gimnasia Deportiva: martes y jueves de 18.15 a 19.15 horas (de 6 a 12 años).

-Iniciación Deportiva: martes y jueves de 17.15 a 18.15 horas (de 6 a 8 años).

-Básquet: lunes y miércoles de 19.05 a 20.05horas (de 12 a 14 años), y martes y jueves de 19.15 a 20.15 horas (de 15 a 17 años).

-Caminata para Adultos: lunes y miércoles de 17 a 18 horas.

-Educación Física Infantil: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas (de 4 y 5 años).

-Gimnasia Funcional: martes y jueves de 19.30 a 20.30 horas (mayores de 18 años).

-Yoga: martes y jueves de 19.05 a 20.05 horas (mayores de 18 años) y lunes y miércoles de 18 a 19 horas (mayores de 50 años).

-Handball Infantil: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 horas (chicos y chicas de 4°, 5° y 6° año de Primaria).

-Vóley: martes y jueves de 18.20 a 19.20 horas (de 9 a 12 años), martes y jueves de 18.15 a 19.15 horas (adolescentes) y viernes de 18 a 20 horas (adultos).

-Fútbol: lunes y miércoles de 17.10 a 18.10horas (de 6 a 8 años), martes y jueves de 17.10 a 18.10 horas (de 9 a 12 años) y miércoles y viernes de 18.15 a 19.15 horas (de 13 a 16 años).

-Pilates: jueves y viernes de 13.10 a 14.10horas.

Las y los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 498086 o acercándose a la oficina ubicada en Estrada 941, aportando su DNI.

