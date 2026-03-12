Más de 50 actividades gratuitas para todas las edades

El Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las escuelas y actividades deportivas gratuitas que tendrán inicio durante el mes de marzo en diferentes espacios del distrito.

“Estamos poniendo en marcha a lo largo del mes de marzo una importante oferta de actividades deportivas gratuitas para todas las edades, que se desarrollan en barrios y localidades del distrito. Todas las actividades están coordinadas por profesores de experiencia y trayectoria en sus respectivas disciplinas y cuentan con la infraestructura necesaria para el buen desarrollo de la práctica. Queremos promover fuertemente la actividad física en nuestra comunidad como medio de aprendizaje, socialización y cuidado de la salud”, valoró el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

Las propuestas son las siguientes:.

-Escuela Municipal de Skate: lunes de 17 a 19 horas y sábados de 10 a 12 horas, en Luján Park.

-Escuela Municipal de Patinaje y BMX: martes y jueves de 18 a 20 horas (Roller y Quad Skate), martes y jueves de 19 a 21 horas (BMX), en Luján Park.

-Escuela Municipal de Básquet: lunes a viernes de 17.30 y las 21.45 horas, en las Canchas Públicas de Básquet del Parque San Martín.

-Escuela Municipal de Boxeo: lunes, miércoles y viernes de 19 a 21 horas (jóvenes de 12 a 18 años), y martes y jueves de 17 a 19 horas(mayores de 18 años); en el ex Campo Municipal de Deportes.

-Escuela Municipal de Handball: lunes y miércoles de 17.30 a 20.30 horas (de 6 a 18 años), y miércoles a las 20.30 horas (mayores de 18 años), en el Polideportivo Municipal. Los miércoles de 17.15 a 18.45 horas (8 a 12 años) en el Club Defensores de Pueblo Nuevo.

-Escuela Municipal de Hockey: martes y jueves de 18 a 19 horas (6 a 18 años), y martes y jueves de 19 a 20.30 horas (mayores de 18 años), en el Polideportivo Municipal.

-Escuela Municipal de Atletismo: lunes, miércoles y viernes de 17 a 20 horas, en el Polideportivo Municipal.

-Escuela Municipal de Fútbol Femenino: martes y viernes a las 16 horas (mayores de 15 años), martes y viernes a las 17.30 horas (de 7 a 14 años), en el predio de la Asociación Amigos del Chalet de Open Door, miércoles a las 17.30 horas y viernes a las 16 horas (adolescentes), en el Club Juventud Unida de Olivera.

-Escuela Municipal de Vóley: viernes de 14 a 16(adolescentes), en el Club Juventud Unida de Olivera.

-Caminata: martes y jueves de 15.30 a 17 horasen el Parque San Martín (punto de encuentro en el ex Campo Municipal de Deportes), miércoles y viernes de 8.30 a 9.30 horas en el Parque Ameghino, (punto de encuentro en La Cúpula), y viernes a las 16.30 horas en la plaza del barrio San Emilio.

-Bádminton: miércoles de 15.30 a 17 horas y viernes de 16 a 18 horas en el Polideportivo Municipal.

-Gimnasia Aeróbica Localizada: lunes y miércoles a las 9.20 horas, martes y jueves a las 15.30 horas y viernes a las 10.20 horas en el Polideportivo Municipal.

-Tenis: martes y jueves de 17 a 20 horas, en el Polideportivo Municipal.

-Zumba: lunes de 8.30 a 9.30 horas y jueves de 9 a 10 horas, en el Polideportivo Municipal.

-Caminata y Gimnasia Localizada: lunes y miércoles a las 9 horas, en la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse.

-Caminata, elongación y movimiento: lunes, miércoles y viernes a las 14 horas (adultos mayores), en el Club Social y Deportivo Cortínez.

-Multideporte: miércoles a las 15 horas (de 7 a 13 años), en la Sociedad de Fomento del barrio Lanusse, y jueves a las 16 horas (de 7 a 13 años), en la Sociedad de Fomento del barrio Padre Varela.

-Actividad Física Adaptada: lunes de 10 a 12 horas (personas con discapacidad), en el Polideportivo Municipal.

-Boccia: miércoles de 14 a 15.30 horas (personas con discapacidad), en el Polideportivo Municipal.

-Entrenamiento Funcional: miércoles a las 15 horas y viernes a las 13.45 horas, en el Polideportivo Municipal, martes a las 15.15 horas y jueves a las 14.30 horas, en el Club Flandria.

-Stretching: miércoles a las 16.15 horas y viernes a las 15 horas, en el Polideportivo Municipal, y jueves a las 13.15 horas, en el Club Flandria.

-Newcom: martes y jueves de 9.30 a 11 horas(adultos mayores), en el Polideportivo Municipal.

-Fútbol Infantil: martes a las 17.30 horas (de 3 a 5 años), en el Club Juventud Unida de Olivera.

-Pool Artístico: miércoles y jueves de 15 a 18 horas, en el Club Ferro.

Las y los interesados pueden inscribirse en el Polideportivo Municipal (Avellaneda 1325), de lunes a viernes de 8 a 20 horas, o comunicarse por WhatsApp al 2323-530396.

Actividades articuladas con los Centros de Educación Física

Por otra parte, también se encuentran disponibles una serie de propuestas libres y gratuitas articuladas con los dos Centros de Educación Física del distrito.

En este sentido, el CEF N° 27 ofrece las siguientes actividades en el Polideportivo Municipal:

-Básquet: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas (de 9 a 12 años), de 18.30 a 19.30 horas (adolescentes) y de 19.30 a 20.30 horas (adultos).

-Educación Física para Adultos Mayores: lunes y miércoles de 8 a 9 horas.

-Fútbol Infantil: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas (de 9 a 12 años).

-Fútbol Adaptado: martes y jueves de 11 a 12 horas (personas con discapacidad)

-Gimnasia Deportiva: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 (Iniciación), de 18.30 a 19.30 horas (Intermedio), y de 19.30 a 20.30 horas (Avanzado).

-Running para Adultos: lunes, miércoles y viernes de 18.30 a 20.30 horas.

-Stretching para Adultos: martes y jueves de 8 a 9 horas.

-Acrobacias en Telas: martes y jueves de 17.30 a 18.30 (de 6 a 12 años), y de 18.30 a 19.30 horas (mayores de 12 años).

-Voley: martes y jueves de 17.15 a 18.15 horas (de 8 a 12 años), de 19.15 a 21.15 horas (jóvenes) y martes y jueves de 19.15 a 20.15 horas (adultos).

-Entrenamiento Funcional para Adultos: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 horas, y martes y jueves de 19 a 20 horas.

Además, el CEF N°27 lleva adelante propuestas deportivas en distintos barrios:

-Escuela Primaria N° 2: Handball, los martes y jueves de 17 a 18 horas.

-Barrio Juan XXIII: Entrenamiento Funcional, los martes y jueves de 8.30 a 9.30 horas, Iniciación Deportiva, los lunes de 17.15 a 18.15 horas y miércoles de 18.15 a 19.15 horas, y Stretching, los martes y jueves de 10 a 11 horas.

-Barrio Los Laureles: Iniciación Deportiva, los martes y jueves de 17.15 a 18.15 horas.

-Barrio San Jorge: Educación Física para Adultos, los lunes y miércoles de 8.30 a 9.30 horas, y Fútbol Femenino, los martes y jueves de 18 a 19 horas.

-Escuela Secundaria N° 17: Vóley, los martes y jueves de 17 a 18 horas.

-Torres: Iniciación Deportiva, los martes y jueves de 17.30 a 18.30 horas, y Fútbol Femenino, los martes y jueves de 16.30 a 18.30 horas.

Las y los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 436532 o acercándose a la oficina ubicada en el Polideportivo Municipal, aportando su DNI.

Por otra parte, el CEF N° 73 de Pueblo Nuevo ofrece las siguientes actividades en su sede de Estrada 941:

-Gimnasia Integral para Adultos: martes y jueves de 8.05 a 9.05 horas.

-Stretching: martes y jueves de 10 a 11 horas.

-Acrobacia en Tela: lunes y miércoles de 18 a 19 horas (de 6 a 17 años).

-Gimnasia Deportiva: martes y jueves de 18.15 a 19.15 horas (de 6 a 12 años).

-Iniciación Deportiva: martes y jueves de 17.15 a 18.15 horas (de 6 a 8 años).

-Básquet: lunes y miércoles de 19.05 a 20.05horas (de 12 a 14 años), y martes y jueves de 19.15 a 20.15 horas (de 15 a 17 años).

-Caminata para Adultos: lunes y miércoles de 17 a 18 horas.

-Educación Física Infantil: lunes y miércoles de 17.30 a 18.30 horas (de 4 y 5 años).

-Gimnasia Funcional: martes y jueves de 19.30 a 20.30 horas (mayores de 18 años).

-Yoga: martes y jueves de 19.05 a 20.05 horas (mayores de 18 años) y lunes y miércoles de 18 a 19 horas (mayores de 50 años).

-Handball Infantil: lunes y miércoles de 18.30 a 19.30 horas (chicos y chicas de 4°, 5° y 6° año de Primaria).

-Vóley: martes y jueves de 18.20 a 19.20 horas (de 9 a 12 años), martes y jueves de 18.15 a 19.15 horas (adolescentes) y viernes de 18 a 20 horas (adultos).

-Fútbol: lunes y miércoles de 17.10 a 18.10horas (de 6 a 8 años), martes y jueves de 17.10 a 18.10 horas (de 9 a 12 años) y miércoles y viernes de 18.15 a 19.15 horas (de 13 a 16 años).

-Pilates: jueves y viernes de 13.10 a 14.10horas.

Las y los interesados pueden inscribirse comunicándose al teléfono 498086 o acercándose a la oficina ubicada en Estrada 941, aportando su DNI.