Más de 400 aspirantes realizan las pruebas aeróbicas para ingresar al Cuerpo de Prevención Comunitaria

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El Municipio informó que el miércoles comenzaron las pruebas atléticas a los aspirantes al Cuerpo de Prevención Comunitaria de la Municipalidad de Luján (CPC). Las mismas se realizan durante tres jornadas en el polideportivo municipal bajo la supervisión de funcionarios municipales y con la colaboración de instructores de la policía.

De acuerdo al cronograma que se lleva adelante en el proceso de selección de los futuros agentes del Cuerpo de Prevención Comunitaria, creado por iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal con la aprobación del Honorable Concejo Deliberante, se llevan a cabo las instancias de pruebas de rendimiento atlético a los aspirantes que cumplieron los requisitos anteriores.

En ese sentido 405 aspirantes realizan durante tres días, en turnos de 135 personas cada uno, las pruebas físicas con el objeto de proseguir el proceso de selección. El lugar elegido es el Polideportivo Municipal, donde instructores de la policía (Grupo de Apoyo Departamental, GAD), ponen a prueba a los aspirante con ejercicios de resistencia aeróbica con un test de 1000 metros, fuerza de brazos con flexoextensiones y dominadas, fuerza de abdomen (abdominales), fuerza de piernas (salto con impulso) para finalizar con el test de Illinois de agilidad y coordinación que es una prueba física cronometrada diseñada para evaluar la velocidad, la aceleración y la capacidad de cambio de dirección en atletas. Consiste en completar un circuito de 10×5 metros con obstáculos (conos) en el menor tiempo posible.

Los aspirantes que fueron seleccionados para realizar la prueba atlética completaron con éxito el filtro de requisitos de edad, altura, residencia en el distrito y presentaron toda la documentación que fue solicitada, certificado de estudios secundarios, apto médico y certificado nacional de reincidencia (libre de antecedentes).

El Cuerpo de Prevención Comunitaria (CPC) de Luján será una nueva fuerza de seguridad local, dependiente del municipio, creada para fortalecer la prevención del delito, la convivencia ciudadana y el cuidado del espacio público. Actúa con un enfoque de proximidad en barrios, centros comerciales y escuelas, complementando las fuerzas provinciales y con la ya existente Guardia Urbana del Municipio.

Publicado el viernes 27 de marzo de 2026