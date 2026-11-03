Más de 21.800 pensiones por invalidez fueron suspendidas y deberán rehabilitarse

POLÍTICA SOCIAL Y AJUSTE

El Gobierno nacional dejó sin efecto la restitución de las pensiones no contributivas por invalidez de más de 21.800 personas, quienes ahora deberán pedir la rehabilitación de sus beneficios dentro de un plazo estricto de 60 días corridos.

Para hacerlo, vos vas a poder presentarte en las agencias y Unidades de Gestión Local (UGL) del PAMI, que reemplazaron a las oficinas de la ANSES como canal de atención presencial. Fijate que la medida fue dispuesta por la Secretaría Nacional de Discapacidad del Ministerio de Salud a través de dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial.

Nuevos requisitos y plazos para los beneficiarios

La Resolución 3695/2026 dejó sin efecto la normativa anterior para las personas incluidas en su anexo oficial. Según detallan los registros públicos, son más de 21.800 beneficiarios que sufrieron la suspensión de sus prestaciones principalmente entre junio y agosto de 2025.

Los canales de atención habilitados

Por su parte, la Resolución 3697/2026 modificó los canales habilitados para pedir la rehabilitación. Es fundamental que completes el trámite a tiempo para evitar la pérdida definitiva de la asistencia.