Más de 1600 lujanenses ya compiten en la Etapa Regional de los Juegos Bonaerenses

El Municipio de Luján informó que transcurrida la Etapa Local, más de 1600 lujanenses iniciaron sus competencias deportivas en la instancia Regional de los Juegos Bonaerenses 2025, el torneo más importante del país en su tipo.

“Estamos trabajando fuertemente tanto para organizar las fechas en que somos sede, procurando recibir a los contingentes de otros distritos de la mejor manera, como para asistir a las y los lujanenses que deben trasladarse a competir a los distritos vecinos, poniendo a disposición el transporte y el acompañamiento de personal técnico. Agradecemos a las instituciones locales que colaboran de forma desinteresada y esperamos que todos se lleven una hermosa experiencia”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, Federico Vanin.

Las actividades para las categorías Juveniles y Personas con Discapacidad (PCD) comenzaron el pasado sábado 2, en la localidad de Morón, con contiendas de Judo, y finalizarán el próximo viernes 12 de septiembre en Pilar, con competencia en Fútbol PCD, Beach Voley Femenino y Boccia.

Entretanto, el contingente local dirimirá sus chances de pasar a la siguiente etapa en disciplinas como Voley, Futsal, Futbol Playa, Futbol 11, Taekwondo, Básquet, Tenis, Handball, Padel, Atletismo, Softbol, Skate, Pesca, Hockey, Rugby y Canotaje, entre otros.

Luján será sede regional los próximos días 22 de agosto, cuando se dispute Hockey y Rugby en el predio del Luján Rugby Club, y 25 de agosto, con competencias de Hockey en el Luján Rugby Club y de Tenis en el Luján Tenis Club. Asimismo, serán sedes regionales las localidades de Pilar, Tigre, Chivilcoy, Mercedes, Carmen de Areco y General Rodríguez.

Por otra parte, las actividades para Personas Mayores tendrán inicio el próximo miércoles 20 en Luján, cuando en la sede de Cenjupel se definan las competencias de Truco, Truco Mixto, Truco Intergeneracional, Chin Chon, Escoba de 15, Mus, Lotería, Burako, Damas, Fútbol Tenis A y B, Fútbol Tenis Intergeneracional y Caminata.

Los contingentes locales también competirán en Newcon, Padel, Tenis de mesa, Sapo, Taba, Tejo y Pesca, entre otras disciplinas, en Carmen de Areco, San Antonio de Areco, San Andrés de Giles, Chivilcoy, Pilar, General Rodríguez y Mercedes.

Finalizada la instancia Regional, a partir del miércoles 17 de septiembre se pondrá en marcha la Etapa Interregional, paso previo a la gran Final que se desarrollará en la ciudad de Mar del Plata del 12 al 17 de octubre.

Las actividades son coordinadas por el Municipio de Luján.

Publicado el martes 19 de agosto de 2025