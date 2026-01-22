Más de 140 personas con discapacidad disfrutan de la Colonia de Verano

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que en el marco del programa “Luján al Sol”, más de 140 personas con discapacidad disfrutan de la Colonia Municipal de Verano que se desarrolla durante el mes de enero en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores Municipales.

“La inclusión social de las personas con discapacidad tiene que ver con garantizar su participación plena y en igualdad de condiciones en todos los aspectos de la vida. La Colonia Municipal de Verano nos permite generar un espacio de recreación y socialización compartido junto a cientos de niños, niñas y adolescentes, y eso favorece la construcción de vínculos que pasan por la integración y el respeto, que sin duda nos enriquecen como comunidad”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

La participación de personas con discapacidad se lleva adelante a partir de la articulación con distintas instituciones del sector, como el Taller Protegido Municipal, Taller Protegido Juan XXIII, Hospital Domingo Cabred, Hospital Ramón Carrillo (ex Colonia Montes de Oca), Clínica Santa Elena, Clínica San Juan de Dios y Centro Comunitario Andamios, entre otras.

Para garantizar una atención profesional adecuada a las necesidades de las personas con discapacidad, estas pueden asistir con sus acompañantes terapéuticos o personal indicado, a los cuales se suma el equipo técnico multidisciplinario de la Dirección de Discapacidad y el personal de la Dirección de Deportes.

“Estamos muy contentos con la evolución de la participación de las personas con discapacidad en la Colonia de Verano, que este año tuvo un crecimiento muy importante. Esto tiene que ver con el trabajo que realizamos de forma permanente con todas las instituciones del sector, que nos permite ir consolidando una relación de confianza y construir articulaciones estables”, valoró por su parte el Director de Discapacidad, Juan Manuel Puente.

Las y los asistentes concurren los martes y jueves de 9 a 12 horas. Algunas se trasladan por medios particulares o institucionales, mientras que otras lo hacen en el servicio de transporte dispuesto por el Municipio, con salidas a partir de las 8 horas desde la sede de la Dirección de Discapacidad (Colón 1177).

Luego de compartir un desayuno, pueden realizar diversas actividades recreativas y participar en caminatas, grupos de charla y espacios de socialización coordinados por el personal técnico a cargo.

Publicado el jueves 22 de enero de 2026