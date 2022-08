«Más Amor Animal» emitió un comunicado en repudio a la peregrinación a caballo

En el día de hoy, desde la Asociación Protectora de Animales ‘Más Amor Animal’ emitieron un comunicado mediante el cual expresan que la peregrinación a caballo a Luján «está prohibida, no más tortura disfrazada de cultura».

«En los últimos días hemos estado ausentes en nuestras redes, avocados como cada año a las reuniones y gestiones que conlleva la ex peregrinación a caballo, ahora desfile tradicionalista. Hemos sido el punto de ataque para carreros, gauchos y , lamentablemente, proteccionistas que jamás han estado vinculados a controles ni trabajos en territorio en pos de lo que hoy se ha logrado, que parecen desconocer la labor que se ha llevado a cabo durante años a la orilla de la ruta», comienza el comunicado.

«Celebramos y acompañamos la decisión municipal que se ha tomado en el 2021 y se ha reafirmado hoy en dia de prohibir la peregrinacion y transformarla en este desfile. Que para nosotros lo ideal seria que ya no existieran ni desfiles, ni ninguna actividad disfrazada de «cultura’ donde se utiliza a los caballos como atraccion u objetos no quedan dudas, pero no podemos dejar de ver esto como una decisión histórica y un cambio radical», continúa.

«No queremos más muertes ni en el camino ni en la entrada de nuestra ciudad, no queremos muerte y maltrato para ningún animal, en ningún ámbito. Queremos la prohibición de la tracción a sangre, la abolición de jineteadas y carreras. Eso está claro.

Pero lo urgente hoy esta cumplido, está efectivizado. La ‘protesta’ carrera de ayer no hace más que demostrar la necedad de algunos para reconocer actos atroces que han realizado por años y años».

«Fuimos nosotros quienes intentamos levantar caballos del suelo; quienes vimos las marcas y laceraciones en su piel, que no son del trayecto recorrido sino de la vida torturante que llevan día a día; los vimos exhaustos, caídos, tuertos, agotados, sin herraduras, con los cascos partidos, con ‘pilchas’ inadecuadas, con sus suelas perforadas por clavos de herraduras de ultimo momento; los vimos reventados de colicos por el maíz que les dan un mes antes para tratar de ‘engordarlos para Luján’; los vimos llegar como podían y MORIRSE delante de nuestros ojos. Vimos carros con petisos de menos de un metro llevando corpulentos hombres arriba, como podían, sin que a nadie les importaran, yeguas a punto de parir traccionando sin parar, potrillos de tiro con sus patas agotadas…

VIMOS LA INJUSTICIA, LA BARBARIE Y LA TORTURA DISFRAZADA DE CULTURA Y NO LO QUEREMOS MÁS.

NO MAS PEREGRINACION.

NO HAY MARCHA ATRÁS», finaliza el comunicado.

Publicado el martes 23 de agosto de 2022