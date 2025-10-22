Marca Luján estuvo presente en la Triple Corona junto a La Ensenada Polo Club

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Para la recuperación del rol histórico de la ciudad en la industria del caballo.

El Municipio de Luján informó que en un nuevo paso hacia la consolidación del distrito como polo de desarrollo económico vinculado al ecosistema de la industria del caballo, Marca Luján distingue como Embajador a La Ensenada Polo Club para acompañar a sus equipos en la Triple Corona 2025, el circuito que integra los Abiertos de Tortugas, Hurlingham y Palermo, considerados los torneos más prestigiosos del polo a nivel mundial.

“Para nuestra ciudad es un orgullo estar presentes en un evento de esta magnitud, acompañando a uno de los clubes más representativos del polo argentino. Agradecemos a Ernesto y Fermín Gutiérrez, y a toda la familia de La Ensenada, por invitarnos a ser parte”, señaló el Intendente Municipal, Leonardo Boto.

Ubicado en Luján, La Ensenada Polo Club es desde hace más de 15 años un espacio de referencia en el polo argentino, reconocido por su excelencia en la formación de jugadores, la cría de caballos de alto rendimiento y su filosofía de trabajo basada en la sustentabilidad, profesionalismo y pasión.

El club se ha consolidado como una de las formaciones más jóvenes en clasificar al Abierto Argentino, reflejo del esfuerzo constante de su equipo y su apuesta por la innovación. Su participación sostenida en la Triple Corona reafirma su lugar entre los grandes protagonistas del polo internacional. Además, La Ensenada cuenta con instalaciones de primer nivel, un centro de neonatología equina, un laboratorio biotecnológico de los más importantes del mundo como ClonarGen Biotech, y una propuesta integral para el desarrollo de deportistas desde la iniciación hasta el alto rendimiento.

Durante el evento de presentación oficial, La Ensenada Polo Club dio a conocer su nueva camiseta de competencia, sus equipos masculinos y femeninos de esta temporada, en una jornada que reunió a jugadores, autoridades, sponsors y representantes del sector.

La participación de Marca Luján reafirma su compromiso con el fortalecimiento del polo en el distrito y con la recuperación del rol histórico de Luján en la industria del caballo.

Publicado el miércoles 22 de octubre de 2025