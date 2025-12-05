Malvinas vive en Luján: 17 calles llevarán el nombre de los VGM

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

La Municipalidad informó que, con el objetivo de rendir homenaje permanente a los Veteranos de Guerra de Malvinas y fortalecer la memoria colectiva, el Municipio de Luján designará 17 calles del distrito con el nombre de aquellos que lucharon por la patria.

“Es un gusto poder acompañar esta iniciativa. Estas 17 calles en barrios y localidades nos permiten seguir malvinizando, poner el recuerdo y la memoria de esa causa, que como pocas, es la que une a la patria. No todo está perdido en Argentina, tenemos héroes que pusieron el cuerpo, el alma, y porque pusieron el alma tienen trascendencia. Honor y gloria a los que quedaron en Malvinas, honor y gloria a los familiares de nuestros veteranos y de nuestros caídos, gracias al pueblo de Luján. Malvinas nos une”, sostuvo el Intendente, Leonardo Boto.

Se trata de una iniciativa del VGM, Juan Lavorato que, luego del trabajo articulado entre el HCD y el Municipio, se transformó en una política pública de memoria, identidad y gratitud hacia nuestros héroes.

“Cada política pública implementada levanta la memoria, el compromiso y nos permite comunicarle a nuestros veteranos que esta ciudad nunca los va a olvidar. Este proyecto me llega a lo más profundo de mi corazón porque si bien soy concejal, soy hijo de un veterano de guerra. El compromiso de todo el Concejo Deliberante, fue por unanimidad, los 20 concejales entendieron y la política de Luján tomó la madurez necesaria para entender que Malvinas atraviesa todos los partidos políticos. Nuestros héroes se respetan, se cuidan, y hoy nos están abrazando en cada calle que lleve su nombre” mencionó el Concejal, Martín Curieses.

El acto se llevó a cabo en el Complejo Monumental Malvinas Argentinas con la presencia de familiares de los Veteranos de Guerra. Luego de las palabras de bienvenidas, se proyectó un video con imágenes de los 17 VGM. Al finalizar el Intendente Municipal junto al Presidente del HCD; César Siror, y concejales, realizaron la entrega simbólica de las chapas con la nomenclatura de las calles a los familiares de cada veterano homenajeado.

En cada denominación se recordará la vida y la entrega de los héroes lujanenses. Las 17 calles que formarán parte de la vida cotidiana de la comunidad son:

VGM Ajerez, Oscar Alberto.

VGM Assi, Hugo Ismael.

VGM Anghileri, Rene Oscar.

VGM Dodaro, Juan Saverio.

VGM Ferreyra, Hugo Rodolfo.

VGM Galeano, Orlando Ricardo.

VGM Irrazabal, Jorge Alberto.

VGM Lopez, Gustavo Adolfo.

VGM Maciel, Jorge Alfredo.

VGM Mufato, Ruben Marcelo.

VGM Puchalski, Casimiro Estanislao.

VGM Rausch, Isidoro Abel.

VGM Rivera, Mario Adrián.

VGM Sánchez, Marcelo Gustavo.

VGM Saucedo, Víctor Ramón.

VGM Severino, Héctor Eduardo.

VGM Velazquez, Horacio Alberto.

“Muchos se preguntarán para qué y por qué este proyecto. Es para que las familias de estos veteranos eternamente nos recuerden en el corazón. Aunque no haga falta un proyecto como este siempre lo van a recordar para toda la vida. Pero que el pueblo de Luján cuando anden por las calles, recorriendo las generaciones futuras, sepan que cuando hubo una guerra en 1932, desde Luján, partieron soldados, hombres, para dar la vida por la patria. Eternamente agradecido”, finalizó el Veterano de Guerra de Malvina, Juan Lavorato.

Acompañaron el acto Veteranos de Guerra de Malvinas, Familiares de veteranos, Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, Centro de Veteranos de Guerra de Luján, CEVECI (Centro el Veterano Ex- Combatiente Islas Malvinas), Liga Naval Filial Luján, Asociación Patria Amistad y Servicio (PAyS), Asociación Cultural Sanmartiniana, Asociación Cultural Guemesiana, Instituto Belgraniano Filial Luján, escuelas, instituciones, vecinos, vecinas de la ciudad.

Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025