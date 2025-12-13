Madrugada de destrozos en la avenida Humberto: rompieron vidrios de varios comercios

Publicado el sábado 13 de diciembre de 2025

Durante la madrugada de este sabado, se registraron distintos hechos de vandalismo sobre la avenida Humberto, en la ciudad de Luján, donde fueron dañados los vidrios de varios comercios.

Entre los locales afectados se encuentra la cafetería y casa de tortas denominada Cremona, cuyos frentes amanecieron con los cristales rotos. A su vez, también se constataron daños en otros comercios de la zona y en el sector ubicado en la esquina de Mitre y Humberto, donde funciona el Hospital Austral de Luján.

Los hechos generaron preocupación entre comerciantes y vecinos, no solo por los daños materiales sino también por la reiteración de este tipo de situaciones durante la madrugada.

Hasta el momento no se informó oficialmente si hay personas identificadas por los destrozos, mientras se aguarda el relevamiento completo de los daños y el avance de las actuaciones correspondientes.

