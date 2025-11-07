Viernes 7 de noviembre de 2025
Lujanense campeona mundial de powerlifting en Hungría

Publicado el viernes 7 de noviembre de 2025

La atleta lujanense de 26 años viajó a Budapest el pasado 26 de octubre para participar del Mundial de Powerlifting, cuya sede de competencia fue en Lakitelek, Hungría. Regresó el 2 de noviembre con una actuación histórica, consagrándose campeona y estableciendo un récord mundial en sentadilla (squat) con un levantamiento de 255 kilos.

Durante la competencia, que contempla tres disciplinas —sentadilla, banco y despegue (peso muerto)—, la deportista tuvo tres intentos por cada movimiento. Al finalizar, se realiza la sumatoria de los levantamientos válidos y más altos, de donde surge la premiación final.

La lujanense logró además 115 kilos en press de pecho (bench press) y 225 kilos en peso muerto (deadlift), totalizando 595 kilos levantados.

Viajó junto a su equipo y su entrenador Mauro Spinardi, con quien viene trabajando desde hace cuatro años. Fue su primera experiencia en un Mundial internacional, coronada nada menos que con un título y un récord planetario.

