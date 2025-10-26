Luján vota con boleta única en las elecciones Legislativas

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025

s Desde el mediodía, las elecciones legislativas se desarrollan con normalidad en todo el distrito de Luján.

Un total de 292 mesas funcionan distribuidas en 47 establecimientos educativos, donde están habilitados para sufragar 100.513 vecinos, entre ciudadanos argentinos y residentes extranjeros.

Por primera vez en una elección nacional, los votantes se encuentran con la boleta única de papel (BUP), un nuevo sistema que reemplaza a las tradicionales listas partidarias y busca agilizar el proceso electoral.

Durante la jornada, los lujanenses eligen 35 bancas para la Cámara de Diputados de la Nación, en una elección que marcará la composición del Congreso durante los próximos años.

