Luján volvió a caer en casa y profundiza su mal momento

Publicado el domingo 5 de abril de 2026

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Luján sufrió una nueva derrota como local al caer 1 a 0 frente a Claypole, en un partido en el que volvió a evidenciar dificultades para hacerse fuerte en su estadio.

Tras un primer tiempo sin goles, la visita aprovechó su oportunidad en el complemento y marcó el único tanto del encuentro, suficiente para quedarse con los tres puntos.

El equipo de la Basílica continúa con una campaña irregular: apenas logró una victoria en lo que va del torneo, el 3 a 2 frente a Central Ballester en la fecha pasada, y sigue sin poder ganar en condición de local.

La preocupación crece en torno al rendimiento del conjunto, que no logra encontrar regularidad ni sostener resultados positivos ante su gente.

Ahora, Luján deberá cambiar el chip rápidamente y enfocarse en su próximo compromiso como visitante, donde curiosamente ha mostrado una mejor versión que jugando en casa.

Publicado el domingo 5 de abril de 2026