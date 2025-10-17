Luján Virreinal: grandes figuras del tenis recrearán el primer partido de la historia

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

En el marco de las actividades de Luján Virreinal, grandes figuras del tenis nacional recrearán en la plaza Belgrano el primer partido de tenis de la historia argentina, jugado por los militares ingleses prisioneros en el Cabildo de Luján tras ser derrotados en la invasión de 1806.

“Vamos caminando rumbo a los 400 años y redescubriendo una historia que no deja de sorprendernos por su diversidad y riqueza. Con la presencia de grandes figuras del tenis nacional, vamos a recrear aquel primer partido de tenis que los prisioneros ingleses jugaron en la actual plaza Belgrano, además de disfrutar de una clínica para promover el deporte. Invitamos a toda la comunidad a disfrutar este evento que combina historia, deporte y familia”, señaló el Intendente Leonardo Boto.

La actividad tendrá lugar este sábado 18 desde las 17 horas y contará con la presencia de referentes notables del deporte como Martín Jaite, José Acasuso, Juan Ignacio Chela y Christian Miniussi, entre otros.

En este sentido, en una cancha improvisada frente al Museo Udaondo, protagonizarán la recreación histórica de aquel que se reconoce como el primer partido de tenis disputado en Argentina, ”un juego raro”, como lo denominaron las atónitos cronistas de la época.

Asimismo, se realizarán Clínicas de Tenis abiertas y gratuitas para todas las edades.

La propuesta es organizada de manera conjunta por el Municipio de Luján, la Asociación Argentina de Tenis (AAT) y el Luján Tenis Club.

Publicado el viernes 17 de octubre de 2025